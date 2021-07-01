В Чувашии растет кредитование бизнеса

В январе — апреле этого года объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства Чувашии, составил свыше 13 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 18,2%.

Портфель кредитов МСП на 1 мая достиг 29 миллиардов рублей. При этом на обязательства этой категории заемщиков приходилось более половины всех займов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 51,6%. Доля просроченной задолженности по кредитам снизилась с 2,7% на 1 мая прошлого года до 1,9% на ту же дату года текущего.

«Активному кредитованию бизнеса способствовали государственные программы поддержки, в том числе регуляторные послабления Банка России для кредитных организаций, принятые для смягчения последствий распространения коронавирусной инфекции, а также программы реструктуризации кредитов», — отметил управляющий Отделением-НБ Чувашская Республика Александр Логвинов.