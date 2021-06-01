Вакцина создана в помощь, а не во вред

На этот раз собеседником «Тёмной студии» газеты стала главный врач Второй городской больницы Минздрава Чувашии Лидия Веденеева. Говорили же, конечно, о вакцинации от коронавируса.

Прежде всего, Лидия Владимировна сообщила, что ее семья привилась, и как на них сказалась инъекция. Далее уже перешли к нынешней ситуации заболевания, на деле, честно говоря, несколько удручающей. Болезнь «молодеет», охватывая больше юношей и девушек более серьезными симптомами. Рассказала и о механизме прививок в принципе. Как человек, ответственный за организацию вакцинации, главврач рассказала об отечественных вакцинах: «Они все, безусловно, достойны». И отметила незначительные отличия вакцин между собой, которые ни в коем случае не говорят о том, что «лучше или хуже».

Чего стоит ждать после инъекции препарата? Заболеет ли человек? Если даже и «почувствует себя плохо», то недомогание пройдет сравнительно в легкой форме. А еще совет — в первый после прививки день не мучить свой организм: не перегреваться, не нагружать себя работой и тренировками, не купаться, не прыгать с парашютом. Одним словом, временно перевести свою жизнедеятельность на «нейтральную скорость».

Говорили также и о страхах по отношению к вакцинации. Лидия Веденеева , назвала их необоснованными. Вспомнили и про огромные очереди на прививку в некоторых больницах? Но гость студии не стала этот факт относить к отрицательным моментам. «Раз пришли, подождите. Лишь бы пришли!», — сказала она.

Главврач в завершении интервью с гордостью отметила, что за время работы с начала пандемии в их больнице ни один доктор, ни один сотрудник не сошел со своего фронта работы и продолжает заниматься лечением пациентов.

Подробное интервью читайте в следующем номере газеты «Советская Чувашия»

Арсентьев Константин