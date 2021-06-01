Чтобы не платить по чужим счетам…

Мария Петровна, жительница нового микрорайона в новоюжном районе столицы республики, в офис продаж и обслуживания клиентов филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» на проспекте Тракторостроителей пришла расстроенная. Говорит, уже почти год, как переехала из Новочебоксарска в Чебоксары, и вдруг оказалось, что приставы требуют с нее долг за отопление и горячую воду, которая накопилась за несколько месяцев в той, в бывшей ее квартире…

Для энергетиков разбирать подобные истории не впервой – начали искать причины возникновения неприятной ситуации. А в разговоре с корреспондентом газеты Мария Петровна не стала скрывать, что поводом для переезда стали испортившиеся отношения с семьей дочери. Благо, была возможность – женщина приобрела однокомнатную квартиру в Чебоксарах, а двушку в городе-спутнике уступила дочери: как бы там ни было – родная кровиночка…

— Как раз дочь вас и подвела, — быстро разобрались в ситуации сотрудники офиса. – Вот, смотрите, квартира в Новочебоксарске все еще числится на вас, поэтому квитанции на отопление и горячую воду оформляли на ваше имя, и, получается, долги копили тоже вы… Потому и судебные приставы оплату требуют именно с вас.

Дело в том, что в филиале ЭнергосбыТа не было информации о смене собственника по лицевому счету. Ни Мария Петровна, ни ее дочь не обращались в филиал энергокомпании. А нужно было всего-то предоставить документы о переходе права собственности другому человеку – и все счета оплачивал бы новый собственник, в нашем случае – дочь Марии Петровны. И если бы она игнорировала квитанции об оплате, все претензии были бы только к ней….

— Документы, подтверждающие смену собственника квартиры (покупка, продажа, вступление в наследство, дарение) могут поступить к нам только от самого владельца жилья , — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович. — Если таких документов нет, а за отопление и горячую воду копятся долги, то филиал энергокомпании приступает к подготовке заявления в суд для их принудительного взыскания — на основе тех сведений, которые есть в нашей базе данных. Хочу особо подчеркнуть, что человек, своевременно предоставивший документы о сделке с квартирой, смене количества зарегистрированных и т.д. и вовремя оплачивающий коммунальные услуги, не окажется в ситуации, когда у него арестовывают банковские счета и автомобиль, блокируют зарплатную карту или удерживают денежные средства с пенсии.

К сожалению, такие коллизии – далеко не редкость. Зачастую – из-за беспечности, иногда по незнанию люди не торопятся с переоформлением лицевых счетов. А бывает, граждане приобретают квартиры, не поинтересовавшись, есть ли у прежних хозяев долги за энергоресурсы. И потом удивляются, увидев на пороге своего жилья судебных приставов, которые требуют оплатить накопившуюся задолженность. Ничего, конечно, страшного, но приятного, согласитесь, тоже мало: никому ничего вроде бы не должен, все оплачиваешь добросовестно, а люди в погонах с претензиями обращаются именно к вам…

Разные бывают ситуации. У автора этих строк еще в памяти беседа с жителем Чебоксар, автомобиль которого прошлой зимой сотрудники ГИБДД остановили в ходе совместного с судебными приставами и энергетиками рейда по выявлению должников возле столичного стадиона «Спартак». Оказалось, за коммунальные услуги, в том числе за отопление и ГВС, задолжала его бывшая супруга. Сам мужчина завел новую семью и давно живет в другой квартире. Но жилье, которое занимает бывшая супруга, числиться за ним, и лицевой счет, конечно, на его имя. Пришлось заплатить кругленькую сумму, иначе было не избежать ареста автомобиля в счет погашения даже чужого, по сути, долга. Кстати, деньги для погашения задолженности, признался мужчина, он снял с карточки второй жены – «она все понимает».

В ЭнергосбыТе, рассказывая о похожих случаях, припомнили и молодого клиента, который посетил офис на прошлой неделе. Парень унаследовал квартиру в Чебоксарах, там проживает уже несколько месяцев. Все хорошо, но квитанция на тепло и горячую воду, оказывается, все еще приходит на имя умершего деда – почему? Молодой человек эти квитанции ежемесячно добросовестно оплачивает, тем не менее, хотел бы, чтобы документ был на его — законного собственника квадратных метров – имя.

В энергокомпании, безусловно, только за. В этом случае в филиале ЭнергосбыТа тоже отсутствовала информация о смене собственника – вот и оформляли квитанции на имя прежнего хозяина квартиры. Парню объяснили, что ему необходимо предоставить документы о переходе к нему права собственности по жилому помещению. Молодой человек все оперативно предоставил, и квитанцию за июнь уже получит на свое имя.

Обязанность по оплате возникает с момента приобретения права собственности на недвижимость в соответствии с ЖК РФ. Переоформление лицевого счета, объясняют энергетики, процедура несложная. Для этого необходимо написать заявление и приложить копии документов — договора купли-продажи, выписки с Росреестра, паспорта (страниц, содержащих информацию с ФИО и датой регистрации), а при наличии в квартире временно отсутствующих — предоставить подтверждающие документы.

К сведению

Дистанционные сервисы энергокомпании работают круглосуточно, документы можно направить в любое время суток по электронной почте chuvashia@esplus.ru. Офисы продаж и обслуживания клиентов филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Чебоксарах находятся по адресам пр. Ленина д. 33, корпус 1 и пр. Тракторостроителей, д. 74Б. В Новочебоксарске — ул. Винокурова, д. 51.