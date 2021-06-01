Из Солнечного в северо-западный — на троллейбусе №14

С 24 июня в столице Чувашии продлят маршрут движения 14 троллейбуса. Радостную новость для чебоксарцев, проживающих в микрорайоне Солнечный и ЖК «Ясная поляна», сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков в своей официальной странице в Инстаграме. Теперь троллейбусы на регулярной основе будут курсировать до Солнечного микрорайона. Измененный маршрут соединит микрорайон с центром города и северо-западным районом. Количество троллейбусов на маршруте останется прежним.

Предложение о продлении маршрута ранее поддержали около 70% жителей столицы Чувашии, проголосовавших по этому вопросу на портале «Открытый город». Около 18% высказались «против», и только 12% доверили свой выбор специалистам. Также, по словам Алексея Ладыкова, в День республики будет организована торжественная передача городу Минтрансом Чувашии шестидесяти новых троллейбусов, в числе которых шестнадцать машин с увеличенным автономным ходом.

Как уже сообщала «СЧ», договоренность о выделении средств на развитие инфраструктуры Чебоксар была достигнута при поддержке правительства республики и Главы региона Олега Николаева.