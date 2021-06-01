«Единая Россия» назвала своих кандидатов на выборы в Госдуму

В субботу, 19 июня, состоялся очередной съезд партии «Единая Россия». Делегаты утвердили списки кандидатов на выборах в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам. В партии прислушались к выбору, который сделали 12 млн избирателей по всей стране, участвовавших в предварительном голосовании.

В федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва от Чувашии (региональная группа № 22) вошли Алёна Аршинова, Николай Малов и Сергей Артамонов. В Канашском одномандатном избирательном округе № 37 партию будет представлять Леонид Пронин, а в Чебоксарском одномандатном избирательном округе № 38 — Алла Салаева.

На съезде с большой речью выступил Президент России Владимир Путин. Он рассказал о своем видении положения дел в стране, важнейших задачах, которые предстоит решить в экономике и социальной сфере, высказал свои пожелания по дальнейшей партийной работе.

«Наша цель — принимать все необходимые решения и ускорить темпы модернизации системы жизнеобеспечения. Но при этом важно планомерно работать и по повышению качества жизни, в том числе с точки зрения увеличения доходов, — прокомментировал выступление Президента России Глава Чувашии Олег Николаев. — Необходимо делать все, чтобы в регионе росла инвестиционная активность, появлялись новые рабочие места. Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», обозначил направления, по которым будет развиваться государственная политика. И они очень четко ложатся в обсуждаемые нами вопросы. Важно, имея планы, четко их запроектировать, иметь понимание, когда и что надо делать на конкретной территории. Только тогда мы сможем привлечь ресурсы из федерального бюджета, быстро и эффективно реализовать те задачи, которые перед нами стоят».