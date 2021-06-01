19 июня в Чувашии — очередной День здоровья и спорта

Для жителей республики будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадок, тренажерных и фитнес-залов. Подробности о режиме работы спортивных учреждений можно узнать на сайтах спортшкол и физкультурно-оздоровительных комплексов. Также на интернет-ресурсах будет возможность оформить предварительную запись в спортивные учреждения. Сегодня в республике работают около четырех тысяч спортивных сооружений, в том числе 736 спортзалов и 67 бассейнов.