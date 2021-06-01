ЦУР Чувашии лидирует в ПФО

Заместитель полпреда Президента в ПФО Игорь Буренков отметил работу Центра управления регионом в ходе совещания по информационной политике в Чувашской Республике.

«По информации АНО «Диалог Регионы», в общероссийском рейтинге чувашский Центр управления регионом занимает 11-15 места, по ПФО — 1-2 места. Это лучшие показатели в округе», — сообщил Буренков.

Система работы с обращениями граждан в республике получила новый импульс, также прокомментировал он. Улучшилось качество онлайн и офлайн-коммуникаций органов исполнительной власти с населением, оперативнее выявляются и решаются проблемные ситуации.

Напомним, в задачи ЦУР входят координация работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по мониторингу и обработке обращений, поступающих от жителей из разных открытых источников, оперативная передача запросов на рассмотрение профильным органам власти для последующего реагирования.

С начала работы Центра управления регионом через систему «Инцидент-менеджмент» поступило и обработано более 10 тыс. обращений, через портал обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» — почти 8 тыс. сообщений. По данным ЦУР Чувашии, основные темы, волнующие население республики, — ЖКХ и благоустройство, дороги и социальная защита.