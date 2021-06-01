Олег Николаев утвердил план реализации Стратегии развития Чувашии до 2035 года

Без тактики нет стратегии

Глава Чувашии заявил, что решению задач плана на каждом конкретном участке будет способствовать реализация до 2025 года комплекса инфраструктурных и социальных, а также инвестиционных проектов в разных отраслях и направлениях заявленной стоимостью почти в полтриллиона рублей, сообщает пресс-служба Администрации руководителя региона.

Это в том числе обрабатывающие производства, сельское хозяйство, пищевая промышленность, энергетика, добыча полезных ископаемых, торговля и услуги, жилищное строительство, ЖКХ, транспортировка и хранение, туризм, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, информационные технологии. Все перечни проектов разделены по муниципальным образованиям.

Как следует из документа, портфель инфраструктурных и социальных проектов оценивается в более чем 148 млрд рублей, масштаб инвестиционных проектов вдвое больше — 292 млрд рублей. Кроме того, в перечне инвестиционных проектов заявлена и общереспубликанская часть — инвестиционные проекты резидентов частных промышленных технопарков, агропромышленного парка, экотехнопарка, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики».

По словам Олега Николаева, план мероприятий предусматривает конкретные шаги республики по достижению ключевых целей Стратегии. Это повышение конкурентоспособности региона на основе пространственного развития, рост экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств. Важным является также создание условий для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления, рациональное природопользование и экологическая безопасность, развитие человеческого капитала и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения.