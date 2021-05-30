АННА КУЗНЕЦОВА

уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

«День защиты детей мы встречаем в этом году в особых условиях: принятые поправки к Конституции стали прологом целого спектра мер по поддержке семей с детьми. Введены новые пособия, новые выплаты школьникам, закон о питании, закон о воспитательной компоненте в образовании… В стране впервые за 10 лет зафиксирована максимальная доля несовершеннолетних в структуре населения. А также у нас выросло число многодетных семей и число детей в них — сейчас почти одна пятая детей в России воспитывается в многодетных семьях. На четыре процента снизилось число сирот, это тоже положительная динамика. И впервые за многие годы на 9,1 процента снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних».

(Из беседы с Президентом России Владимиром Путиным)