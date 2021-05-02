Старое Липовское кладбище в Новочебоксарске завалено мусором

Ежегодно накануне большой родительской субботы и праздника Троицы люди стараются навести порядок на могилах своих родных. Но у новочебоксарцев, чьи близкие похоронены на старом Липовском кладбище, существует постоянная проблема с мусором.

Куда его складывать? В отведенном для мусора месте, на поле, зачастую стоит всего один контейнер, да и тот — для могил, находящихся на этом поле. И весь мусор со старого кладбища люди складывают на краю посадки или выбрасывают за забор. В итоге рядом с могилами вырастают мусорные горы из пластиковых бутылок, спиленных веток, старых пакетов… И такая картина на этом старом кладбище наблюдается ежегодно. Очень хочется, чтобы в дни поминовения усопших или в обычное время чувства людей, пришедших на кладбище, не омрачали груды мусора рядом с могилами.

Сергей Корнилов

ОТ РЕДАКЦИИ

На непорядок на Липовском кладбище новочебоксарцы жаловались и раньше. Три года назад люди писали, что несколько могил, в том числе и детские, оказались завалены мусором и срубленным сухостоем. Кто же должен навести здесь порядок?

В администрации Новочебоксарска корреспонденту «СЧ» сообщили, что за содержание кладбища отвечает компания «Доркомсервис». Ее директор Сергей Петров рассказал нам, что да, проблема есть — по его словам, особо остро встала она в прошлом году, когда кладбище было закрыто для посещений. Но сейчас, заверил Петров, работа ежедневно ведется на двух городских кладбищах — старом и новом, и до Троицы мусор должен быть убран. Будем надеяться, исчезнет и мусорная гора, запечатленная на снимке. Но, может, чтобы самой подрядной организации проще было наводить порядок, контейнеров на кладбище стоит установить побольше? А тем, кто приходит помянуть близких — не полениться и донести до места сбора мусора хотя бы свои пакеты с бутылками…

Фото Олега Мальцева

За такими грудами веток и мусора порой и могилки не сразу увидишь…