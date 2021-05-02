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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
министр промышленности и энергетики Чувашской Республики

«Главы районов должны обеспечить инициативу в части выявления и постановки на учет бесхозяйных объектов электроснабжения. Мы видим, что мелкие ТСО просто-напросто неспособны выполнить эту задачу, а подчас просто игнорируют ее. Будет правильным, если мы создадим единую систему диспетчеризации и реагирования на возникающие инциденты. Комплексное решение вопросов по консолидации электрических сетей на базе добросовестных собственников позволит обеспечить высокий стандарт эксплуатации сетей в Чувашской Республике. Тем более что значительный объем обращений жителей республики по качеству электроснабжения связан с состоянием бесхозяйных сетей либо сетей иных собственников».

Опубликовано: 27 мая 2021 г.


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