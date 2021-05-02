ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ

министр промышленности и энергетики Чувашской Республики

«Главы районов должны обеспечить инициативу в части выявления и постановки на учет бесхозяйных объектов электроснабжения. Мы видим, что мелкие ТСО просто-напросто неспособны выполнить эту задачу, а подчас просто игнорируют ее. Будет правильным, если мы создадим единую систему диспетчеризации и реагирования на возникающие инциденты. Комплексное решение вопросов по консолидации электрических сетей на базе добросовестных собственников позволит обеспечить высокий стандарт эксплуатации сетей в Чувашской Республике. Тем более что значительный объем обращений жителей республики по качеству электроснабжения связан с состоянием бесхозяйных сетей либо сетей иных собственников».