На республиканских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу и на кубке Чувашии по фитнес-аэробике выявили сильнейших

На днях в стенах центра развития маунтинбайка состоялись республиканские соревнования по акробатическому рок-н-роллу и кубок Чувашии по фитнес-аэробике. Спортсмены продемонстрировали хороший уровень подготовки.

Сначала выявляли сильнейших представителей акробатического рок-н-ролла – этот вид спорта достаточно динамично развивается на территории нашей республики. Акробатический рок-н-ролл – это сверхбыстрый темп, эффектные вращения, головокружительная акробатика в одном танце.

Помимо хозяев состязаний, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Марий Эл и Нижегородской области. Борьба за медали была динамичная… В результате острой борьбы команда «Малышки» из Чувашии заняла первое место среди женщин в дисциплине «формейшн». Также в этом виде программы у юниорок серебряные медали завоевала группа «Вихрь», а в смешанном разряде — команда «Чудо».

Во второй день в Центре развития маунтинбайка состоялись кубок Чувашии по фитнес-аэробике, а также всероссийский фестиваль «Юные надежды». В состязаниях выступили более 700 спортсменов в дисциплинах аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа.

В рамках кубка Чувашии заслуженную победу в номинации «аэробика 5 человек» праздновала чебоксарская группа «Ледис Фит». В дисциплине «хип-хоп большая группа» первое место удалось занять команде «Инмоушен ту», а второе и третье осталось за группами «Р-21» и «Юнити» соответственно.

В свою очередь, в рамках всероссийского фестиваля «Юные надежды» представителям Чувашии удалось завоевать 15 медалей различного достоинства.

Кстати По итогам чемпионата России по фитнес-аэробике, который проходил в апреле, в состав сборной страны попали 30 представителей нашей республики – все они будут получать стипендию Главы Чувашии за попадание в национальную команду. Мотивация спортсменов очень важна для развития массовых видов спорта, таких как акробатический рок-н-ролл и фитнес-аэробика.

Фото: Федерация фитнес-аэробики Чувашии неоднократно становилась победителем всероссийского конкурса на получение президентского гранта. Благодаря этому в республике реализуются различные проекты.