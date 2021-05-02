Чувашские строители играют в футбол в Москве

ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН. С заслуженной победой поздравляют в соцсетях жители села Чепкас-Никольское своих земляков: сборная команда Чувашии, куда вошли сразу несколько их односельчан, завоевала Кубок турнира по футболу, который состоялся на днях в Москве.

Даже если жители Чувашии работают вдали от дома, они все равно отыщут своих земляков. Причем случается, что найти соотечественников им помогает любовь к спорту. Вот и наши земляки, работающие на стройплощадках первопрестольной и между делом увлекающиеся футболом, собрались в минувшую субботу на одном из московских стадионов в районе Царицыно на турнир. Спортивный праздник чувашского землячества среди любительских команд участники посвятили 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В составе шести команд были представители городов и районов Чувашии, работающие или проживающие сейчас в столице. На поле между соперниками шла ожесточенная борьба, несколько раз преимущество переходило от одной команды к другой, никто не хотел уступать. Хороший старт взяли ибресинские футболисты. Но в итоге лучшей оказалась сборная команда, в которую вошли уроженцы села Чепкас-Никольское Шемуршинского района и любители футбола родом из Чебоксар, Комсомольского, Цивильского, Аликовского и Янтиковского районов. Лидеры турнира показали, что они могут не только сплоченно работать, но и играть в команде.

Как рассказал корреспонденту «СЧ» по телефону один из участников турнира Павел Зыков, соревнования решили провести инициативные представители землячества чувашей в Москве. Они и составили оргкомитет, который назвали «Чаваш Ен». Большую организационную работу провел заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашии Олег Захаров.

«Мы играем в футбол по воскресеньям в свободное от работы время уже 15 лет. Это для нас как отдушина, ведь все мы с детства гоняли мяч в своих дворах. Приезжающие на работу в Москву из Чувашии узнают о нашем сообществе и охотно присоединяются. Бывает, что на тренировку собирается до 40 человек, причем как молодые, так и опытные строители. Вот и решили мы все вместе устроить футбольный турнир. Дружно скинулись на кубок, медали, памятные статуэтки и грамоты, нашли судью — профессионального рефери и сошлись в товарищеском матче. Мы даже не ожидали, что помимо игроков турнир соберет столько земляков-болельщиков», — признался Павел Васильевич.

Идея встреч с земляками на футбольном поле настолько всем понравилась, что участники единогласно решили проводить такие соревнования регулярно. Следующий спортивный фестиваль в Москве любители футбола из Чувашии планируют провести в Лужниках.

Фото из архива чувашского землячества в Москве

Пока весь трудящийся народ отдыхает, строители из Чувашии гоняют мяч по футбольному полю.