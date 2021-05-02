Олег Аккуратов сыграл в Чебоксарах «Чавашла»

Всемирно известный джазовый музыкант выступал в столице Чувашии впервые, но обещал вернуться….

Огромный талант слепого с рождения музыканта проявился еще в раннем детстве, когда Олег, услышав по радио какую-нибудь мелодию, бросался к фортепиано и тут же воспроизводил ее с поразительной точностью. А сейчас, в тридцать с небольшим лет за плечами этого удивительного исполнителя выступления на ведущих сценических площадках мира и даже в резиденции Папы Римского и на открытии Паралимпиады, победы в престижных музыкальных конкурсах и фестивалях, успешное участие в шоу «Голос», где он стал финалистом, бесконечные гастроли по России и за рубежом.

А еще этот молодой человек явно владеет секретом покорения любого зала буквально с первых аккордов. В Чебоксарах Олег открыл свою программу композицией «Чавашла», которую сочинил специально для концерта в столице республике, где выступал впервые. Артист настолько виртуозно вплел наши «узоры» в общемировую музыкальную ткань, что после того, как стихли овации, из зала ему предложили немедленно вступить в союз композиторов Чувашии.

Аккуратов отреагировал веселым смехом, и атмосфера в зале «МАЙленького театра», в котором проходил концерт, сразу стала еще теплее. И сам музыкант оказался замечательно остроумен, не раз заставляя зал рассмеяться, в том числе и над музыкльными шутками, когда всем известные мелодии начинали вдруг звучать в совершенно неположенном месте.

Конечно, он блестяще сыграл и спел свои любимые джазовые композиции и советские песни, но окончательно сразил публику, исполнив от начала до конца песню на чувашском языке «Атал арсем» — в своей неповторимой манере, наделив ее еще большей пронзительностью и мелодичностью. Так виртуоз продемонстрировал свое уважение и благодарность поклонникам музыки к полному восторгу последних.

К финалу насыщенной программы зал легко повторял за Олегом даже замысловатые вокальные пассажи, ведь цитируя его, «отчего, отчего, отчего рояль поет? От того, что кто-то любит пианиста». В общем, даже если вы не относите себя к ценителям джаза, сходите на концерт Олега Аккуратова и поймете, почему эта музыка покорила весь мир…

На странице Олега Аккуратова в одной из соцсетей о нем сказано: Не видящий свет, но излучающий его! Это, действительно, особый талант этого удивительно талантливого человека