В Москве подвели итоги конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Его победителями стали 52 человека из более 13 тысяч участников.

За каждого уже идет борьба среди самых престижных работодателей. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко на торжественной церемонии закрытия конкурса. «Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция», — сказал он.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил широкий охват мероприятия: «Конкурс прошел через всю Россию, каждый ее регион», — отметил он.

От имени организаторов выступил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. «Для нас конкурс — это возможность сконцентрировать на одной площадке все лучшее, что сегодня есть в отрасли, и создать новые связи, объединить усилия для ответа на общие вызовы», — обратил внимание Гореславский

Добавим, очный этап конкурса стартовал 19 мая. По итогам тестирования до полуфинала были допущены 376 конкурсантов. Из них были отобраны 137 человек, которые в течение двух дней состязались за победу. В число финалистов вошли три конкурсанта из Чувашии.

Хотя им и не удалось одержать победу, участие в конкурсе поможет в дальнейшей профессиональной деятельности, считает руководитель Центра управления региона Чувашской Республики Татьяна Немцева. «Это прекрасная возможность повысить компетенции, познакомиться с коллегами и влиться в команду лучших цифровой отрасли страны», — отметила она.

Напомним, конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Его победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.