Анжелика Сидорова выступит в «Бриллиантовой лиге»

Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, представляющая Москву и параллельным зачетом Чувашию, начнет летний сезон выступлениями на престижном турнире «Бриллиантовая лига».

Подопечная Светланы Абрамовой будет участвовать в двух этапах соревнований, которые пройдут 28 мая в Дохе (Катар) и 10 июня во Флоренции (Италия), сообщили в Минспорте Чувашии. Также в планах Анжелики Сидоровой выступление на 102-м предолимпийском чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. Старты пройдут за месяц до Олимпийских игр в Токио — с 23 по 27 июня.

На данный момент Анжелика продолжает подготовку к предстоящим соревнованиям, но при этом успевает вести свой блог на одном из российских спортивных интернет-порталов.

«Опыт, который дал мне ЧМ, то, что было до, во время и после него, — очень ценно. Перед Олимпиадой будет примерно то же самое, и я уже понимаю, какие действия помогут мне минимизировать волнение, сохранить стабильное состояние. Будем многое повторять из того, что делали в 2019-м, — подчеркнула значимость соревновательного опыта Анжелика Сидорова в записи своего блога на сайте Sports.ru. — Пока у меня идут сборы, я не загоняю себя мыслями об Олимпиаде, но понимаю, что она уже совсем скоро и нужно быть в полной боевой готовности».

Кстати Столица Чувашии уже семь раз принимала чемпионат России по легкой атлетике — в 2002, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016 и 2019 годах.