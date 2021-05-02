Вакцинация должна носить массовый характер и быть удобной для людей

«Чтобы не человек шел к вакцине, а вакцина к нему»

Несмотря на относительно стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике, проблема никуда не делась. А в связи с реальной угрозой распространения новых, более опасных штаммов вируса ослаблять внимание к ней нельзя. С напоминания об этом началась вчера еженедельная планерка Главы Чувашии Олега Николаева в Доме правительства.

Панацеей является вакцинация, над темпами которой сейчас работают в республике, отметил руководитель региона. Однако ее темпы в республике пока недостаточные, обозначил Олег Николаев. Несмотря на огромные усилия системы здравоохранения по созданию условий для вакцинации, многие должностные лица и главы администраций вместо того, чтобы организовать процесс и обеспечить доступность вакцины, «просто-напросто бездействуют». «Так не пойдет, коллеги. Если мы утверждаем планы действий, их надо реализовывать в жизни», — сказал Глава Чувашии. Также Олег Николаев сообщил, что на минувших выходных он получил второй компонент вакцины, чувствует себя хорошо и всем рекомендует сделать то же самое.

Министр здравоохранения Владимир Степанов подтвердил, что угроза проникновения неизвестных штаммов, таких как британский, южноафриканский, индийский, имеет место быть — в республике уже зарегистрированы 9 случаев британского штамма вируса, его распространение удалось локализовать. Течение болезни, вызванной новыми штаммами ковида, более тяжелое, риск летального исхода — выше, отметил Владимир Степанов. Единственным эффективным методом защиты служит вакцинация. По словам министра, на сегодняшний момент в республику поступило порядка 113 тысяч доз вакцины, двумя компанентами привились 11,5% взрослых жителей республики. Медицинские бригады будут выезжать на ярмарки и в другие места массового пребывания людей, чтобы жители могли свободно получить вакцину.

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить работу по организации в муниципалитетах вакцинации. Она должна носить массовый характер и быть удобной для людей.

О предварительных итогах социально-экономического развития республики за первые четыре месяца года доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Так, наибольшее снижение активности отмечается в строительстве, при этом наибольший рост — по вводу жилья. По сравнению с этим же периодом прошлого года темпы ввода жилья выросли на 23%.

В сельском хозяйстве снизилось производство яиц и мяса, увеличилось — томатов, огурцов и молока. В республике осуществляют деятельность 54 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, это на 19% выше, чем за тот же период прошлого года. Растет число самозанятых — в республике их насчитывается почти 11 тысяч человек. По состоянию на апрель 2021 года инфляция в Чувашии составила 2,7% (в апреле 2020 года — 2,4%). Основной вклад в ускорение ее темпов, как и в целом по России, вносят продовольственные товары — в Чувашии их рост составил 3,4%, в стране — 3,9%. На непродовольственные товары цены возросли до 2,7%, по России — до 2,5%. Услуги подорожали на 1,6%, по России — на 1,4%.

Среднемесячная заработная плата составляет 32030 рублей. На рынке труда отмечается снижение безработицы. Работодатели, по данным на 1 мая, нуждаются в 15650 работниках. В целом по уровню общей безработицы Чувашия занимает 8 место в ПФО.

Доходы консолидированного бюджета республики за первые четыре месяца года составили 27,3 млрд рублей (36,6% от плана), расходы — 23,3 млрд (28,8% от плана), дополнила картину, рассказав о предварительных итогах исполнения республиканского бюджета, и.о. министра финансов Ольга Метелева. Отметив направления, по которым исполнение бюджета идет на должном уровне (это, прежде всего, расходы на социально-культурную сферу), она обратила внимание на сферы, где освоение бюджетных средств пока еще недостаточное, в частности, по объектам в рамках нацпроектов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Активно работать по отстающим направлениям. Уже в этом году запускать процессы контрактации по бюджетным средствам, утвержденным на следующий год. Координировать работу ответственным контролирующим органам.

На полях республики — во всех смыслах жаркая пора. Несмотря на более поздний в этом году выход на яровой сев, на 17 мая в хозяйствах республики яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 169,3 тысячи га, что составляет 84,5% к плану сева. Полностью завершили весенний сев аграрии Вурнарского, Шемуршинского и Яльчикского районов. Большую часть запланированных площадей засеяли земледельцы Батыревского и Красноармейского районов, доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

За сутки по республике посеяно 13 тыс. га. Такой темп позволит завершить массовый сев за три-четыре дня. На этой неделе аграрии рассчитывают с этой задачей справиться, сообщил министр. Под урожай текущего года озимые зерновые культуры посеяны на площади — 100,5 тыс. га, на 7,4 тыс. га больше, чем годом ранее. Продолжается также посев технических культур, посадка картофеля и лука, кипит работа в хмелепроизводящих хозяйствах.

Сергей Артамонов рассказал, что показатели сева практически по всем группам сельскохозяйственных культур опережают прошлогодние. Незначительно отстают лишь площади посадки картофеля. Этому способствовали заготовленный объем семян, запасы минеральных удобрений и техническая модернизация. Так, в этом году аграриями республики приобретено 372 единицы сельскохозяйственной техники, в 1,4 раза выше, чем на аналогичную дату 2020 года. Все это позволило оперативно приступить к проведению посевной кампании и выполнить все виды работ в оптимальные агротехнические сроки.

Из-за установившейся жары в республике введен оранжевый уровень пожароопасности. Как проинформировал председатель ГКЧС Олег Яковлев, с 10 по 16 мая в Чувашии произошло 59 пожаров, в которых погибли два человека. Так, 10 мая в частном доме в деревне Кубяши Красночетайского района из-за курения в нетрезвом состоянии в огне погиб мужчина 1963 года рождения. 16 мая пожар в частном доме в Чебоксарах унес жизнь 50-летней женщины. Причина возгорания — неправильный монтаж электрооборудования. В тот же день в селе Явлеи Алатырского района сгорели два жилых дома и один нежилой. А в поселке Урмары в результате поджога 4-квартирного дома без крова остались 17 жителей.

«Ситуация с пожарами — очень напряженная. По прогнозам, текущая неделя будет жаркой, — сообщил Олег Яковлев. — К сожалению, многие пожары происходят из-за пала травы и сжигания мусора, хотя в республике установлен особый противопожарный режим. 11 мая на территории Ибресинского лесничества произошел низовой пожар. Пламя потушили в течение 3-4 часов. К сожалению, безответственное отношение граждан приводит к таким печальным результатам».

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить профилактическую работу по недопущению пожаров. А в случае вопиющего нарушения противопожарного режима наказывать виновных по всей строгости закона.

Завершается учебный год, и многих родителей и выпускников волнует вопрос, в каком формате пройдут торжества по случаю окончания школы. Как сообщила вице-премьер — министр образования Алла Салаева, последний звонок прозвучит в школах республики, как и по всей стране, 21 и 22 мая в привычном, очном формате, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В этом году из школ республики выпускаются 12,4 тысячи девятиклассников и свыше 5,6 тысячи одиннадцатиклассников. Уже известны даты государственных экзаменов: 24 мая пройдет ОГЭ по русскому языку для девятиклассников.

ПОРУЧЕНИЕ.

Организовать последние звонки в муниципалитетах в максимально торжественной обстановке, при этом неукоснительно соблюдая меры безопасности.