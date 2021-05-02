Мария Кузнецова взяла «золото» чемпионата России со счетом 10:0

Уроженка Новочебоксарска Мария Кузнецова одержала победу в весовой категории до 65 кг на предолимпийском чемпионате России, который проходил в Улан-Удэ, сообщили в Минспорте Чувашии. Схватки в столице Бурятии собрали более 120 представительниц прекрасного пола со всей России. Наша спортсменка в финале соревнований в убедительном стиле выиграла поединок у представительницы Иркутской области Кристины Тамразян со счетом 10:0. «Бронзу» в этом весе взяли Дарья Бобрулько и Анна Краснова из Брянской и Ульяновской областей соответственно. Всего на чемпионате России были разыграны награды в 10 весовых категориях.