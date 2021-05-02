Праздники в Чувашии прошли без серьезных нарушений мер предосторожности

Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики проходило между праздниками, поэтому Глава республики Олег Николаев предложил сосредоточиться на обсуждении текущей ситуации. Он поблагодарил всех, кто хорошо поработал 1 Мая и в Пасхальное воскресенье, и отметил, что если смотреть на «среднюю температуру по больнице», то дела в республике обстоят неплохо.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекции есть, но благодаря совместным усилиям ситуация при этом не выходит за пределы среднеуровневых показателей, хотя и остается напряженной. Поэтому важно настроиться на системную работу и в предстоящий период, при этом не сбавлять темпов по вакцинации, потому что это единственная возможность уберечь людей от массовых заражений.

Глава Чувашии призвал глав администраций не сваливать всю работу по вакцинации на медиков, а работать вместе с ними. Если в район выезжает мобильная прививочная бригада, то население района должно быть максимально оповещено об этом событии, чтобы не было жалоб, что люди не знали о ней и не сумели сделать прививки.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Вера Головач доложила, что в 16 образовательных учреждениях были установлены ограничительные мероприятия, там было выявлено по одному случаю заболевания ковидом. Это пять детсадов, шесть общеобразовательных школ, два колледжа и три вуза. С учетом напряженной ситуации с заболеваемостью, она предложила не проводить массовых детских мероприятий в республике. Так же она отметила, что во время Пасхальных служб основная часть прихожан соблюдала рекомендации и была в масках. Без масок были замечены только прихожане во время службы в Введенском соборе.

На совещании было озвучено, что Парад Победы будет транслироваться в прямом эфире, чтобы жители республики могли его посмотреть, не рискуя своим здоровьем. А все участники Парада будут перед мероприятием протестированы.

Глава республики поручил главам администраций муниципальных образований принять меры для того, чтобы Радоница, которую отмечают на девятый день после Пасхе в храмах и затем на кладбищах, прошла организованно.

Алена Ткач