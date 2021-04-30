В Чебоксарах прошел третий этап Кубка Чувашии по спортивной ходьбе

И свитер в подарок

На дистанции 10000 м чемпионом стал юниор Виталий Матвеев. Он на пару кругов обошел своих соперников и финишировал с результатом 44 минуты 30 секунд. Вторым десятикилометровую дистанцию преодолел Дмитрий Иванов.

— Я, как член сборной республики по легкой атлетике, особого волнения перед стартом уже не испытываю, — рассказал он корреспонденту «СЧ» после финиша. — В целом, заход для меня сложился непросто, первые километры и встречный ветер дали понять, что необходимо будет терпеть и работать до самого финиша. Итоговый результат примерно такой, как я и ожидал. Сейчас будем анализировать ошибки и настраиваться на чемпионат и первенство Чувашской Республики по легкой атлетике. Они пройдут здесь же, на стадионе «Олимпийский»…

На награждение участников пришли многие ветераны спорта Чувашии. Призерам вручили Почетные грамоты и в подарок — спортивные свитеры.

Никита Ермолаев