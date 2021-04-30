…Музыка Рахманинова и задорные частушки, народные танцы и современная хореография, реальные события далеких времен и творческая фантазия постановщиков — все это объединило в себе театрализованное представление «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай». На средства гранта Главы Чувашии постановку подготовил Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Премьеру зрители смогут увидеть уже на этой неделе.

К сведению Премьера постановки «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай» состоится 6 мая в чебоксарском ДК тракторостроителей. Начало в 15 часов. (6+)

В основу театрализованного представления легли исторические факты: письма, документы, рассказы участников строительства рубежей, сообщили на пресс-конференции художественный руководитель ансамбля Юрий Васильев и режиссер-постановщик Дмитрий Капустин. Сам сюжет строится на воспоминаниях трех героинь, которым пришлось в холодную зиму первого года войны строить оборонительные рубежи.

«Когда мы выбирали музыку, старались, чтобы она напоминала публике именно ту эпоху — конец тридцатых годов прошлого века, времена Великой Отечественной войны, — рассказал народный артист России Юрий Васильев. — Вошли в постановку и частушки на чувашском и русском языках. Они, конечно, хлесткие, очень задиристые, может, даже немного не литературные. Но мы решили использовать и их — как образ, как музыкальную характеристику того времени».

«У нас получилась не концертная программа, а театрализованное представление, — отметил режиссер–постановщик Дмитрий Капустин. — Оно идет непрерывно порядка 45 минут. Программа очень разнообразная и по музыкальному, и по поэтическому материалу, в ней использованы и визуальные эффекты, и анимация. Все это нужно для того, чтобы максимально уплотнить действие, сделать его ярким и содержательным, а главное — создать правдивую историю, интересную зрителям разных возрастов не только в Чувашии, но и в любом регионе России».

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: «Память о Сурском рубеже объединила всю республику в плодотворный творческий проект: снимаются фильмы, создаются архитектурные сооружения, сочиняются песни и стихи, посвященные этому историческому событию».

Фото Минкультуры Чувашии

Авторы постановки надеются, что она будет интересна и ветеранам, и молодым зрителям.