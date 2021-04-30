Оркестр Мариинки выступит в Чувашии

10 мая по приглашению Главы Чувашии Олега Николаева в Чебоксары приедет народный артист России Валерий Гергиев. В рамках юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля в республике впервые состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра, сообщают в Минкультуры Чувашии.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры России и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня это одно из самых ожидаемых и крупнейших событий в культурной жизни страны.

Нынче Московскому Пасхальному фестивалю исполняется двадцать лет. По этому случаю организаторы решили раздвинуть его календарные сроки, пишет «Российская газета». Вместо традиционных дат открытия, в Пасхальное воскресенье, которое выпало в этом году на 2 мая, и закрытия 9 Мая, Валерий Гергиев решил проехать по российским регионам до начала пасхальной недели и продлить после Дня Победы программу еще на одну неделю. В итоге за три недели музыканты симфонического оркестра Мариинского театра выступят с Гергиевым в более чем двух десятках регионов России.

До Дня Победы оркестр Мариинского театра должен выступить во многих городах страны — от Ярославля и Казани до Екатеринбурга и Новосибирска. 9 Мая в Москве пройдут два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра. Затем музыканты снова отправятся по регионам. И первым городом в их фестивальном турне станут Чебоксары — концерт симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева пройдет в Чувашском государственном театре оперы и балета. Затем коллектив из Санкт-Петербурга будут ждать в Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Сыктывкаре, Салехарде, Ханты-Мансийске…

Справка «СЧ» Симфонический оркестр Мариинского театра — один из старейших в России. Его история насчитывает более двухсот лет и восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы. В 2008 году по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Европы, Америки и Азии оркестр Мариинского театра вошел в список 20 лучших оркестров мира, опередив два других представленных в этом рейтинге российских оркестра.