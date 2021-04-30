Кто «поселится» в старом Доме правительства?

Для исторического здания подыскивают инвесторов

На совещании под председательством Главы Чувашии Олега Николаева обсудили дальнейшую судьбу «дома номер один» — здания бывшего Дома правительства на площади Республики в Чебоксарах.

Старый Дом правительства, построенный еще в 1940 году, прекратили использовать в 2011 году. С тех пор здание пустует и ветшает. Вопрос о восстановлении исторического объекта в центре города — здание Дома Советов является объектом культурного наследия федерального значения — поднимался не раз, и вот, кажется, забрезжила надежда, что его ждет второе рождение. На совещании рассмотрели, как сегодня можно использовать здание.

Историческое прошлое этого памятника архитектуры накладывает свои особенности. Как отметил заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, при проведении ремонтно-реставрационных работ не должны быть затронуты предметы охраны здания. А их здесь немало: это и архитектурно-конструктивные характеристики, и местоположение, и главный вход с портиком из шести колонн, и конфигурация окон и дверей, и лепнина, и цвет здания, и принцип планировки этажей коридорного типа, и вестибюль с двумя лестницами, и некоторые другие элементы.

Так, в качестве одного из вариантов предлагалось снова разместить в историческом здании кабинеты чиновников. Однако после инвентаризации выяснилось, что существующих площадей у республиканских органов власти хватает, есть даже излишки. Наиболее вероятен, по словам Павла Данилова, вариант отдать первые этажи здания под выставочные площадки, конференц-залы, деловые и коворкинг-центры, а верхние — для нужд Госсовета республики.

Со своим видением новой жизни бывшего Дома правительства поделились и молодые архитекторы. По мнению Алены Протасевич, знаменитое здание может стать отправной точкой для развития всей центральной части Чебоксар, поэтому так важно определиться с его предназначением. Первые два этажа молодежь предлагает сделать доступными для горожан — например, расположить там организации, оказывающие услуги в сфере платного образования, или открыть современные интересные площадки, на которые в городе сложился определенный спрос. «Мы хотим, чтобы это здание соединяло все лучшее историческое и все лучшее новое», — высказались представители молодежи.

С коммерческим использованием бывшего Дома правительства, к слову, трудностей возникнуть не должно. «С точки зрения коммерческого использования объект очень интересный, — отметил присутствовавший на совещании депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, предприниматель Владислав Кригер. — Занять его офисными помещениями, страховыми компаниями и другими никакой сложности не представляет».

Центр города — это еще и место расположения учебных заведений, напомнил первый заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков. Многие вузы открывают новые лаборатории, развивают профобразование — возможно, здание Дома правительства подойдет для этих целей, предложил министр. Кроме того, на площадке можно создать IT-технопарк.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал деловое назначение старого здания Дома правительства, отметив, что создавать современное рабочее пространство необходимо на принципах государственно-частного партнерства. Он поручил проработать вопрос о возможности реконструкции через концессионное соглашение, а также приступить к поиску потенциальных инвесторов. Проектно-сметная документация на выполнение ремонтно-реставрационных работ уже разработана, при необходимости ее можно откорректировать. Глава региона поставил задачу получить на нее положительное заключение экспертизы.

Внешне здание бывшего Дома правительства, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, не изменится. Но внутри ожидаются большие преобразования.