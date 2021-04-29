«Академик Крылов» отправился в первое плавание

Алла Салаева, вице-премьер правительства Чувашии:

Сегодня в Нижегородской области состоялось историческое событие – спуск на воду пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р».

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Первый рейс Чебоксары — Марпосад — Казань с пассажирами на борту оно совершит уже этим летом.

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Отрадно, что процесс наполнения Волги межрегиональным сообщением начинается именно с нашей республики. Запуск «Валдаев» – ее развитие как скоростной транспортной артерии.

Надеемся, многим эти поездки подарят яркие эмоции, позволят лучше узнать родной край.