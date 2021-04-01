Вице-премьер Сергей Артамонов навел порядок в деревне

Сменив министерский пиджак на демократичные джинсы и куртку-ветровку заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отправился в Янтиковский район убирать оставленный сельчанами мусор.

Предысторию вице-премьер рассказал на своей странице в Инстаграме: «25 апреля во время прямого эфира на Национальном радио позвонила Надежда Петровна из деревни Яншихово-Норваши Янтиковского района. Она сообщила, что овраг в конце улицы заполняется мусором, мусорные контейнеры пустые, а весь мусор односельчане так и таскают в овраг… И сегодня с товарищами мы приехали сюда. Масштаб бедствия впечатляет. Здесь годами копился хлам, надо его вычистить. Вместе с сельчанами вышли на субботник, думаю, мы решим эту проблему…»

Подписчики Артамонова дружно отметили акцию лайками. А некоторые тут же пригласили министра в свои села и поселки. «А приезжайте в Батырево, чего уж там? Лично покажу свалку в реке Кепе», — написал один. «Это все цветочки. У нас речки заполнены мусором», — добавил другой.

А глава администрации Янтиковского района Владимир Михайлов, вместе с гостями из Чебоксар вышедший на уборку в Яншихово-Норвашах, решил публично призвать земляков к порядку: «Не ждите, что кто-то придет и уберет за вами, а просто перестаньте сорить! — обратился он через Инстаграм к жителям района. — Все мы с вами оплачиваем квитанции за вывоз мусора, в районе в каждом населенном пункте есть контейнерные площадки и контейнеры. Начните с себя и покажите детям пример, как нужно правильно обращаться с отходами!»