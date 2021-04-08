Страховые представители защищают права пациента

Ваши права пациента нарушены? Страховые представители помогут в решении вопроса

В Чувашской Республике полным ходом идет реализация национального проекта «Здравоохранение», который направлен на достижение главной национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей.

Не секрет, что снижение рождаемости, рост смертности и сокращение продолжительности жизни в последнее время приобрели тревожный характер. Политика государства в этой ситуации направлена в том числе на расширение доступа населения к информации и повышение ее качества.

Приоритетным направлением дальнейшего развития системы информирования на территории Чувашской Республики является реализация федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Центральная роль в этой работе отводится институту страховых представителей, который создан в 2016 году в целях повышения эффективности работы по защите прав и законных интересов застрахованных граждан, усиления профилактической направленности системы обязательного медицинского страхования, повышения информированности застрахованных лиц, в том числе для повышения приверженности лечению и ведению здорового образа жизни.

Далеко не каждый человек, пришедший в поликлинику, знает, к кому обратиться, если возникли вопросы о качестве обслуживания, порядке получения медпомощи или о своих правах в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Многим не хватает знаний законодательства, чтобы защитить свои права в системе ОМС. Помочь в этом случае могут страховые представители.

Построена трехуровневая система защиты страховыми медицинскими организациями прав граждан в системе ОМС. Функции страховых представителей различаются и в зависимости от сложности решаемых задач подразделяются на следующие уровни.

Страховой представитель 1 уровня — специалист контакт-центра страховой медицинской организации (далее — страховой компании), т.е. оператор «горячей линии». К нему можно обратиться в любое время суток по бесплатным номерам телефонов. Если у вас полис ОМС АО «Чувашская медицинская страховая компания» (АО «Чувашская МСК») — звоните по телефону 8 800 201 95 46, если АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» (АО «СК «Чувашия-Мед») — 8 800 250 02 26.

Операторы дадут разъяснения по вопросам обязательного медицинского страхования, по порядку получения/восстановления/переоформления полиса ОМС, выбора медицинской организации и врача, проверят действие вашего полиса ОМС, при необходимости окажут практическую помощь при получении медицинской помощи.

Страховой представитель 2 уровня защищает права и законные интересы застрахованных граждан в сфере ОМС и осуществляет информационное сопровождение застрахованных при оказании им медицинской помощи:

приглашает на бесплатное прохождение профилактических мероприятий — профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, диспансерного осмотра пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении

контролирует своевременное прохождение диспансеризации и диспансерного осмотра, а также соблюдение сроков плановой госпитализации в стационар, установленных программой государственных гарантий.

Страховые представители 3 уровня (врачи–эксперты) организуют и проведут контрольно-экспертные мероприятия по поступающим от застрахованных жалоб на качество медицинской помощи. При необходимости подать письменное заявление о проведении проверки качества оказанной медицинской помощи вы можете по следующим адресам:

в АО «Чувашская МСК»

429955, г. Новочебоксарск,

ул. Комсомольская, д. 21

429955, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д. 21 в АО «СК «Чувашия-Мед»

428000, г. Чебоксары, ул. Кооперативная, д. 6.

Результат осуществления проекта уже очевиден — граждане стали чаще обращаться в страховые компании за разъяснениями и защитой своих прав. Число устных и письменных обращений за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличилось на 35,4% (с 8785 до 13595 обращений).

Также в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» запланировано открытие офисов страховых компаний по защите прав застрахованных. Деятельность таких офисов направлена на досудебное урегулирование вопросов, связанных с организацией и оказанием медицинской помощи в рамках ОМС, организацией и проведением контрольно-экспертных мероприятий при оказании медпомощи. В такой офис застрахованный может обратиться для получения устной консультации или для подачи письменного заявления, если сложившаяся ситуация потребует проведения контрольно-экспертных мероприятий.

Жители Чувашской Республики уже почувствовали реальную помощь от работы новой службы. В 2020 году страховыми представителями оказано содействие в получении медицинской помощи 892 гражданам, а в 1 квартале текущего года — 217. Для приближения страховых представителей непосредственно к пациентам их рабочие места организованы не только в офисах страховых компаний, но и в медицинских организациях республики, что позволяет им действенно выполнять функции по сопровождению застрахованных. Всего по Чувашии организовано 37 постов страховых представителей. При возникновении спорных вопросов при получении медицинской помощи вы можете лично обратиться к представителю своей страховой компании — АО «Чувашская МСК» или АО «СК «Чувашия-Мед». Также для удобства граждан и оперативного соединения со страховыми представителями имеется возможность обращения по телефонам «прямой связи», которые установлены в фойе или возле регистратур 21 медицинской организации республики. Обеспечение медицинских организаций такими каналами связи осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

То есть страховые представители — это «менеджеры здоровья», в задачу которых входит непосредственное взаимодействие и помощь застрахованным лицам при оказании медицинской помощи в рамках программы ОМС.

Еще раз напоминаем, что если у вас возникла ситуация, связанная с нарушением ваших законных прав при получении медицинской помощи, обращайтесь в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС:

АО «Чувашская медицинская страховая компания», «горячая линия» (8352) 730 442, 8 800 201 95 46

АО «Страховая компания «Чувашия-Мед», «горячая линия» (8352) 709 875, 8 800 250 02 26

Специалисты оперативно помогут в решении вашей проблемы!

Также вы можете обратиться в Контакт-центр по вопросам ОМС на территории Чувашской Республики: 8 800 770 09 55 (выберите «1», если вы застрахованы в АО «СК «Чувашия-Мед», «2» — в АО «Чувашская МСК»), если не знаете свою страховую компанию — дождитесь ответа оператора.

Помните, страховые представители стоят на защите ваших прав!!!

Подготовлено специалистами ТФОМС Чувашской Республики