Моргаушское яичко дорого к обеду

Вкус на основе полувековой традиции

Идет предпасхальная неделя, в яичных торговых рядах оживление. У дверей павильона «Моргаушское яйцо» на остановке Афанасьева в Московском районе Чебоксар перед открытием небольшая очередь. Покупателей радушно встречает продавец Мария Петрова.

Товар уходит буквально с колес, говорит Мария Александровна. Завозят продукцию с Моргаушской птицефабрики через день, к следующему дню «вышка» и «отборка» — так на профессиональном языке называют яички высшей и отборной категорий — заканчиваются. Покупательница Елена Корсунова предпочитает «отборку», к Пасхе ее хочет закупить. «Пока возьму первую категорию, а завтра зайду за «отборным», — говорит Елена. По профессии она воспитательница, живет поблизости, и за этим непременным атрибутом семейного стола постоянно ходит в «Моргаушское яйцо». «Чем нравится? Конечно, вкусом. И постоянной свежестью — ни разу не попадался просроченный продукт».

Моргаушским яйцом охотно торгует розничная сеть «Калач» Чебоксарского хлебозавода № 1. В магазине на остановке Фруктовой Чапаевского поселка они не переводятся и тоже раскупаются быстро. По мнению работницы Чапаевского завода Галины Петровой, «вкус на первом месте, а также — широкий выбор по категории яйца». Постоянно в продаже моргаушская продукция и в магазинах сети «Лоза». Всего же в столице республики насчитывается 11 фирменных торговых точек Моргаушской птицефабрики. Достойное место ее продукция занимает и в федеральных торговых сетях, с которыми заключены соответствующие договоры.

Вкус начинается с породы

Птицеводческие предприятия принято считать экологически небезвредными. Моргушская фабрика расположена среди леса и полей по старой Сундырской дороге. Но даже намека нет на специфические запахи от предприятия, когда проезжаешь мимо. В свою очередь его «чистое» месторасположение влияет на качество производимой продукции.

Но в основе качества продукции и продуктивности на первом месте, безусловно, породные качества хохлаток. До недавнего времени молодняк — суточных цыплят, доращиваемых в несушек, фабрика завозила из Республики Марий Эл. Но после того, как там отказали в поставках в необходимых объемах, были налажены связи с предприятием в Свердловской области, славящимся своим высококачественным племенным молодняком.

Яички для нас несут, на профессиональном языке главного технолога фабрики Ольги Храмовой, куры четырехлинейного гибрида, или кросса «Декабл Уайт» на основе породы «Белый Леггорн».

— На сегодня это один из наиболее продуктивных кроссов для получения яйца с белой скорлупой, — утверждает Ольга Леонидовна. — В отдельном корпусе производятся яички и с коричневой скорлупой — это уже от породы «Хайсекс Браун». Окраска яйца также зависит от цвета оперения хохлатки. А вот разницы во вкусовых качествах нет — только разница в категории и толщине скорлупы. Имеется пять категорий — первая, вторая, третья, отборная и высшая. «Отборка» — это двухжелтковое яйцо, его производят как молодки, так и несушки в возрасте 12-22 месяцев.

Что у курочки на языке

Есть пословица — у коровы молоко на языке. То есть его вкус и количество создают корма. Это в полной мере относится и к яичной продукции — чем и как несушек накормишь, то они и снесут.

В основе кормления кур на Моргаушской фабрике — пшеничное зерно, жмых и шрот подсолнечный, витамины, морская ракушка, мясокостная мука и другие компоненты, формирующие полноценный рацион со всеми необходимыми составляющими — белком, кальцием и так далее. Запасы компонентов на фабрике не иссякают, постоянно пополняются, ведь малейший перебой в кормлении чреват серьезными последствиями. По отдельности все это не скармливается — на предприятии действуют две установки марки «Бушхов Турмикс» германского производства. Первую приобрели еще в 2012 году, вторую — в нынешнем. Агрегат забирает зерно, раздробляет его, смешивает компоненты. Установки позволяют не просто увеличить производительность приготовления кормов, но и делают их высококачественными. От этого зависит и продуктивность поголовья, и вкус яиц.

Предприятие имеет собственные посевные площади, с которых частично обеспечивает себя зерном. Остальное приходится покупать на стороне.

Награды На Всероссийской аграрной выставке «Золотая осень — 2019» Моргаушская птицефабрика удостоена золотой медали и диплома в основной номинации — за производство столовых яиц отборной, первой и второй категорий.

21-е место в рейтинге «Клуба агро — 100» среди сельскохозяйственных организаций Чувашской Республики по итогам 2019 года.

Уверенное будущее фабрики

Племенная работа, полноценное на научной основе кормление кур — это результат высокой квалификации и опыта технологов и ветеринаров, постоянного пополнения ими знаний на различных семинарах. Наконец, высочайшей ответственности и верности родному предприятию. Биография Моргаушской птицефабрики перевалила за полвека — она основана в 1968 году. Все это время предприятие числилось неизменным лидером в птицеводческой отрасли Чувашии. И сегодня, по словам генерального директора ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» Виталия Александрова, «предприятие работает прогрессивно с постоянным наращиванием как поголовья несушек, так и их яйценоскости». В 2020 году получено 134 млн штук яиц — рост к уровню 2019-го на 13%. Соответственно выросла и яйценоскость в расчете на одну несушку в год: если в 2019-м составляла 315, то в 2020-м — 336 яиц, или на 7% больше.

Средняя численность стада на сегодня превышает 410 тыс. голов. Один из главных показателей — сохранность птицы. В 2019 году она составила 96,8, а в 2020-м — уже 98,2%. Это свидетельствует, прежде всего, о повышении племенных качеств птицы, утверждает директор.

Предприятие обеспечивает работой до 180 человек, при этом численность персонала остается неизменной в течение ряда последних лет. Добросовестно трудящиеся птицеводы не опасаются остаться без работы. Стаж у многих насчитывает до 15 и более лет. К примеру, Любовь Иванова трудится на фабрике 17 лет, ее коллега на сортировке яиц Анна Моисеева — 8 лет. Люди уверены в стабильности предприятия — задержки с зарплатой здесь давно считаются нонсенсом. Оттого и сам коллектив стабильный.

Редко где сейчас встретишь трудовые династии, а на Моргаушской фабрике они сохраняются. В их числе династия Илюдовых. Муж Сергей, слесарь-ремонтник, работает на фабрике с 1997 года, а супруга Валентина, заведующая санбойней, с 1985 года. Более 15 лет стаж работы у супругов Соломиных — Андрей трудится начальником транспортного цеха, жена Рада — птицевод. Многие ветераны работают на предприятии по 25–35 лет, среди таких кассир Надежда Бабушкина. 31 год стажа у приемщицы яиц Ирины Косаревой, птицевода Елены Моисеевой. С 1983 года трудится оператор Сергей Перков. А водитель Валерий Данилов на фабрике уже 44 года!

В составе фабрики 13 производственных цехов, инкубаторий, 4 цеха выращивания молодняка. Мощности постоянно расширяются, модернизируются. В 2019 году была завершена реконструкция всех цехов фабрики, в прошлом году запустили еще два современных ангара для хранения зерна. В настоящее время ведется строительство нового склада для продукции.

В эти весенние дни у фабричных ворот выстраивается очередь из автомобилей-птицевозов не только из Чувашии, но и многих регионов России. Птицефабрика обеспечивает население не только яйцом, но и курами-несушками и молодняком. Идет продажа кур-несушек в возрасте трех месяцев. В 2020 году реализовано молодок в количестве 250619 штук, а в нынешнем на сегодняшний день — 196487, планируется реализовать еще не менее 60 тысяч. Кур-несушек было реализовано в прошлом году 35079, в 2021 году на сегодня 18293. Намечено увеличить эту цифру еще на 10 тысяч.

Фото Максима Васильева

Моргаушское яйцо готово к столу покупателей.