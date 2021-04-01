Цифровая трансформация спорта: первые результаты

Напомним, что в феврале текущего года в Чувашской Республике АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в феврале 2021 года провело цифровую прокачку «Чувашская Республика. Спорт и физическая культура».

Проведенное мероприятие позволило команде цифровой трансформации Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республике, которое вместе с остальными органами власти участвует в разработке Стратегии цифровой трансформации региона, разработать дорожную карту цифровизации спортивной отрасли, реализация которой позволит войти Чувашии в первую десятку регионов-лидеров по цифровизации спортивной сферы.

В настоящее время работа организована по 2 основным направлениям:

1) Подготовка кадров для цифровой трансформации физической культуры и спорта.

И в этом направлении уже есть свои результаты. В настоящее время все сотрудники Минспорта Чувашии, руководители и ответственные за цифровизацию должностные лица государственных спортивных учреждений прошли обучение на образовательной платформе Stepic по образовательным программам «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» и «Цифровая трансформация. Быстрый старт». Аналогичная задача поставлена Минспортом Чувашии перед всеми администрациями муниципальных районов и городских округов.

Участники цифровой трансформации спортивной отрасли вошли в число первого потока обучающихся программы КЛИК «Кадры для цифровой экономики» Университета 20.35. Из 15 отобранных кейсов первого потока обучения два кейса предложены Минспортом Чувашии: «Цифровизация присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий» и «Цифровизация процесса записи детей в организации, осуществляющие спортивную подготовку». Обучение начнется в ближайшее время.

Напомним, что проект «Создание единой базы спортивной инфраструктуры и услуг», предложенный командой Минспорта в рамках двухдневной образовательной программы «КЛИК. Республика Чувашия», занял первое место в ТОП-10 проектов, отобранных самими участниками мероприятия.

Также планируется, что специалисты спортивной отрасли Чувашской Республики в 2021 году пройдут повышение квалификации по программам цифровой трансформации спортивной отрасли в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» в рамках мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта «Демография».

2) Создание единой региональной спортивной цифровой платформы.

Для решения вопросов по созданию цифровых единых реестров и цифровых сервисов для граждан; автоматизации базовых процессов физической культуры и спорта; управлению данными и аналитикой в регионе Минспортом Чувашии в пилотном режиме оргнаизованая работа по апробации двух систем: LSPORT и Олимп.

К системе LSPORT в настоящее время подключены все подведомственные Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики спортивные школы и физкультурные оздоровительные центры. Дополнительно 4 подведомственные Минспорту Чувашии спортивные организации: АУ ЧР «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» Минспорта Чувашии; АУ ЧР «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» Минспорта Чувашии; БУ ЧР «Спортивная школа олимпийского резерва № 7» Минспорта Чувашии, а также АУ ЧР «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Минспорта Чувашии одновременно работают в тестовом режиме в системе «ОЛИМП». В настоящее время все республиканские спортивные организации ведут наполнение базы данных систем первичной исходной информацией, для последующего запуска цифровых сервисов для граждан и автоматизации процессов государственного управления.

Главных достоинством указанных систем является то, что их возможности позволяют решить практически все задачи цифровой трансформации спортивной отрасли, поставленные Министерством спорта Российской Федерации перед регионами. Отсутствующие сервисы разработчики готовы разработать и апробировать их в Чувашской Республике в качестве пилотных.

При этом работа в пилотном режиме уже принесла свои ощутимые результаты.

Сразу 2 республиканские спортивные школы олимпийского резерва: № 4 и № 7 запустили на базе системы Олимп в пилотном режиме цифровой сервис подачи документов онлайн для записи детей в организации, осуществляющие спортивную подготовку.

Минспортом Чувашии запланировано к июлю 2021 года определить на основе полученной от региональных спортивных учреждений обратной связи, предложенных разработчиками данных систем условий (включая финансовые, пользовательские условия, условия по созданию информационной безопасности работы в системах и т.д.) выбрать одну систему, на базе которой и будет создаваться единая региональная спортивная цифровая платформа. В течение 3 квартала 2021 года все региональные спортивные учреждения должны будут завершить полную загрузку всех первичных данных, необходимых для автоматизации текущих управленческих процессов и внедрения цифровых сервисов для граждан, для начала в 4 квартале 2021 года работы по подключению к выбранной системе администраций муниципальных образований, муниципальных спортивных учреждений и региональных спортивных федераций. Также в 1 квартале 2022 года будет проработан вопрос с частными спортивными клубами и фитнес-центрами о работе данных организаций на региональной цифровой спортивной платформе.

Таким образом, планируется, что ко 2 кварталу 2022 года в Чувашии появится единая региональная спортивная цифровая платформа, включающая в себя цифровые сервисы для граждан, а также обеспечивающая автоматизацию процессов государственного управления Минспорта Чувашии, государственных и муниципальных спортивных учреждений, всероссийских и региональных спортивных федераций.