Музыка заложила фундамент семьи Маркитановых

Жизнь как по нотам

…Скрипачка Эльвира Маркитанова (Григорьева) училась вместе со своим будущим мужем в одной школе, но заметила она его только в ансамбле, где они оба успешно выступали. Среди других начинающих музыкантов скрипач Петр Маркитанов выделялся не только своей игрой на инструменте, но и умением петь сложные произведения в хоре. Эльвира Григорьева на него равнялась — хотелось научиться так же. Сейчас у четы заслуженных артистов Чувашии Маркитановых целая семейная династия: двое детей музыкальной пары, Константин и Екатерина, пошли по стопам родителей и связали свою жизнь с музыкой. А еще скрипачи уже воспитывают внуков.

Музыкальная династия началась с главы семьи Петра Васильевича Маркитанова. Жизненный путь чувашского музыканта был не из легких, он рано потерял мать — мальчика взяла к себе его тетя Маркитанова Апполинария Ильинична. Еще в 1966 году вместе с ней он переехал из деревни Новое Ильдеряково Аксубаевского района Татарской АССР в Чебоксары, чтобы там поступить в общеобразовательную школу. Талант ребенка к музыке заметила школьная учительница пения Елена Терентьевна и предложила попробовать свои силы в музыкальной стезе. А дальше закрутилось, завертелось… В семье Маркитановых решили — будет поступать в музыкальную школу на баян. Но не срослось. Худенького и маленького мальчика уже приметили скрипачи и забрали к себе.

— Я не знал русского языка, а мой учитель музыки Вячеслав Борисович Миронов, будучи выходцем из Нижнего Новгорода, не знал чувашского, — вспоминает свое детство Петр Васильевич. Поэтому обучение скрипке давалось нелегко. Но и здесь на помощь пришла его тетя — посещать музыкальную школу они стали вместе. Она помогала ему с переводом на каждом занятии, и процесс обучения пошел в гору.

В отличие от своего мужа, уроженка Чебоксар Эльвира Маркитанова поступила в музыкальную школу, можно сказать, с подачи отца. Он очень любил музыку и даже поступил в музыкальное училище на баян.

— Как сейчас помню его рассказы-воспоминания, как он работал в такси, а на заднем сиденье у него лежал баян и в свободное время он заезжал в музыкальное училище позаниматься на уроках, — с ноткой ностальгии вспоминает Эльвира Валентиновна. Отцу скрипачки музыкальное училище закончить так и не удалось — не хватало времени, надо было работать, содержать семью, потом родилась дочка. Но с самых ранних лет среди игрушек, подаренных девочке отцом, преобладали детские музыкальные инструменты…

Любовь к музыке появилась не сразу: не все легко давалось скрипачке, приходилось проявлять недюжинное упорство, чтобы добиться результата. И примером для Эльвиры был как раз Петр Маркитанов — еще в школе его хвалили учителя, как солиста хора и как скрипача. Очень хотелось на него равняться.

Как вспоминают скрипачи, общаться они начали позже, когда оба уже стали заниматься в школьном, а позже и в училищном ансамбле скрипачей. Долгие репетиции сблизили музыкантов, возникла крепкая дружба. Делились друг с другом достижениями, хотелось ориентироваться на успех и не отставать.

Кажется, что вспоминать молодость в ансамбле музыканты могут бесконечно — нескончаемые репетиции, разъезды, выступления, общение с именитыми чувашскими артистами и музыка, которая способствовала зарождению семьи Маркитановых. Поступали в Саратовскую консерваторию они с разницей в один год: сначала Петр, а за ним и его будущая супруга, Эльвира. Поступив на учебу, решили и со свадьбой не откладывать. А дальше жизнь пошла своим чередом — в 80-х годах родился первенец Константин, а чуть позже появилась на свет и Екатерина.

С раннего детства Константин и Екатерина воспитывались в музыкальной среде и четко осознали: музыка должна быть и в их семьях. Не последнюю роль в выборе профессии сыграли родители и постарались дать детям все, что могли. Екатерина пошла по стопам Маркитановых–старших — она выбрала скрипку. А выбор Константина пал на трубу. И спутников жизни они оба нашли в своей профессии: супруга Константина Юлия Маркитанова поет в этом же коллективе, а супруг Екатерины Юрий Катков — ведущий солист Чувашской государственной филармонии. Сегодня в династии Маркитановых подрастают уже две внучки.

Образ жизни музыкантов накладывает свой отпечаток на семейный быт, и далеко не все могут принять бесконечные репетиции на работе и дома. «В музыке надо жить семьей», — считают музыканты и уже не мыслят свою жизнь без музыки и друг друга. Перед глазами всегда стояли примеры семей их уважаемых преподавателей — Мироновых Вячеслава Борисовича и Людмилы Ивановны, Потаповых Валерия Петровича и Веры Владимировны, Петровых Петра Васильевича и Людмилы Михайловны. Однако не только семья и музыка объединяют музыкантов — все члены семьи Маркитановых работают в оркестре Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством еще одной известной музыкальной династии Чувашии — народного артиста России Мориса Николаевича Яклашкина и его дочери — заслуженного деятеля искусств Чувашии Наталии Морисовны Яклашкиной.

Есть у музыкальной семьи и общие увлечения: зимой — коньки, ходьба на лыжах, весной и летом — велосипедные прогулки, рыбалка. Собраться на свежем воздухе всем вместе удается и на даче, а там работа для всех всегда найдется.

КСТАТИ У семьи Маркитановых есть еще один общий проект — струнный квартет «Гармония». Инициатор и вдохновитель его создания — Эльвира Валентиновна. Петр Васильевич является руководителем и солистом квартета, а Екатерина Петровна — солисткой. Струнный ансамбль стал украшением многих фестивалей, выставок, творческих вечеров, презентаций и знаменательных событий Чувашии. Свои дуэты имеют и Константин Маркитанов с супругой Юлией и Екатерина Маркитанова с супругом Юрием.

Фото из семейного архива

Петр и Эльвира Маркитановы — заслуженные артисты Чувашии, такое же звание недавно присвоили и их дочери, Екатерине Маркитановой.