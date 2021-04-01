Сотрудник салона связи осужден за продажу детализаций звонков

В Чебоксарах суд вынес приговор сотруднику офиса оператора мобильной связи, нарушившему тайну телефонных переговоров.

Как установлено, 31-летний житель Новочебоксарска, будучи специалистом офиса обслуживания и продаж мобильного оператора связи, с сентября по октябрь прошлого года, используя служебное положение, получал сведения о телефонных соединениях абонентов сотовой связи, копировал их на свое мобильное устройство, а затем за вознаграждение передавал полученную информацию другим лицам.

Подсудимый не привел доводов в свое оправдание. Суд наказал его за совершенное преступление годом ограничения свободы.