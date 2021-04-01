Чебоксары и Сухум стали городами-побратимами

Договор об этом подписали на днях глава города Чебоксары Олег Кортунов и глава администрации столицы Абхазии Беслан Эшба.

«Сегодня состоялось историческое событие, — отметил после церемонии Олег Кортунов. — Уверен, что подписанное соглашение даст серьезный толчок укреплению экономических и культурных связей наших городов». Уверенность в успешном сотрудничестве выразил и Беслан Эшба. И пригласил коллег из Чебоксар побывать в Сухуме с ответным визитом.

Детали побратимского сотрудничества гости из Абхазии уже наметили. Делегация администрации Сухума, приехавшая к нам по приглашению городских властей, провела в Чебоксарах два дня, в программу визита входило и знакомство с местными предприятиями. Как сообщают на официальном сайте города Сухума, Беслана Эшбу, в частности, заинтересовали поставки из Чебоксар молочной и кондитерской продукции. А еще, отметил глава администрации Сухума, «мы очень заинтересованы в налаживании контактов с заводами-производителями электротехнического оборудования».

На память о визите руководителю сухумской делегации вручили картину с живописными видами Чебоксарского залива. Отдельный подарок предназначался Президенту Республики Абхазия Аслану Бжания. В день подписания соглашения он отмечал день рождения, и власти города передали Президенту Абхазии миниатюрную копию памятника Василию Чапаеву.

ОЛЕГ КОРТУНОВ, глава города Чебоксары: «Закреплять дружеские отношения с городами соглашениями об установлении партнерских отношений уже стало доброй традицией. В настоящее время Чебоксары уже имеют побратимские отношения с городами Гродно (Республика Беларусь), Эгер (Венгрия), Рунду (Республика Намибия), Аньцин (КНР) и Санта-Клара (Республика Куба). Я рад, что мы приобрели еще одного брата нашего города. Перед нами открыто много возможностей, которыми обязательно нужно воспользоваться на благо развития наших городов».

Фото пресс-службы главы города Чебоксары

На церемонию подписания соглашения Беслан Эшба тоже пришел с подарками — с книгой об Абхазии и юбилейными монетами в честь 2500-летия Сухума.