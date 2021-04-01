Олег Николаев проинспектировал строительство Кашмашской школы

В ходе вчерашней рабочей поездки в Моргаушский район Глава республики ознакомился со строительством Кашмашской средней школы на 108 ученических мест. Сметная стоимость объекта — более 171 млн рублей.

На состоявшемся затем совещании с участием вице-премьера — министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой обсуждались аспекты и проблемы строительства. Как отмечалось, оно идет по графику. Поставлена задача — сдать школу к новому учебному году. Рассматривалась также концепция деятельности школы, в частности, озвучено предложение работы на основе образовательных кластеров. В программе поездки было также знакомство с ходом строительства межмуниципальной дороги Моргауши — Тораево — автомагистраль «Сура», визит на предприятие «Сеспель». Подробнее — в ближайшем номере газеты.