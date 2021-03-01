В Чувашии 31,3% семей могли купить квартиру в ипотеку в 2020 году

Это 48-я позиция среди регионов страны, сообщает агентство РИА-Рейтинг.

Республика опережает по данному показателю ряд субъектов ПФО. В Нижегородской области эта доля составляет 29,8%, в Республике Мордовия — 29,1%, в Республике Башкортостан — 28,9%. В четверке регионов-лидеров по доступности ипотеки — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ. Жители этих регионов с некоторым отрывом имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье. В среднем по стране показатель доступности ипотеки составляет 32,7%.

Тем временем в интервью газете «Известия» глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сказала, что продление программы льготной ипотеки по ставке не выше 6,5% без возникновения негативных эффектов возможно в 24 российских регионах.

Чувашии в этом перечне нет, а из регионов ПФО присутствуют Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, а также Саратовская, Ульяновская области. При этом глава Банка России подчеркнула, что льготную ипотеку как антикризисную программу необходимо свернуть.