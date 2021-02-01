«Ястребы» на выезде потерпели поражение и одержали победу

«Ястребы» в рамках регулярного сезона суперлиги-2 сыграли в гостях с командами из Тамбова и Липецка. Соперники по играм подопечных Сергея Худаева и Алексея Миронова находились на противоположных полюсах турнирной таблицы – если клуб «Тамбов» лидировал в чемпионате, то липецкий «МицуБАСКЕТ» занимал в нем последнее место.

Игра с развязкой, достойной пера драматурга

Сразу после заключительного домашнего матча с «Челбаскетом» баскетболист «ястребов» Николай Рогожкин в беседе с корреспондентом «СЧ» отмечал особую важность следующей игры на выезде с «Тамбовом», в которой необходимо было добиться победы. И вот встреча началась…

Хозяева паркета с первых минут сделали весомую заявку на победу – баскетболисты «Тамбова» забивали с проходов, попадали с ближней и дальней дистанции. А «ястребы» нередко стреляли холостыми патронами. Родные стены и зрители на трибунах помогали игрокам «Тамбова» преодолеть кризисные моменты и в итоге первые 20 минут встречи завершилась со счетом 46:31 в пользу хозяев.

В раздевалке Сергей Худаев и Алексей Миронов провели воспитательную работу, и во второй половине матча «ястребов» словно подменили – на паркет вышла уже совсем другая команда. Игроки были нацелены на кольцо соперника, боролись за каждый мяч и начали больше попадать. Постепенно чебоксарцы догнали тамбовчан и к концу игры даже вырвались вперед, но этот матч ждала невероятная развязка – хозяева паркета за 2 секунды до конца встречи проигрывали 2 очка «богатырям», оставалась их последняя атака. И тут ситуация развивалась как в памятном для баскетбольных болельщиков финале Олимпиады 1972 года, когда команда СССР на последних секундах обыграла США – игроки «Тамбова» разыграли мяч и нападающий команды Олег Стародубов забил победный бросок. Одни неимоверно радовались, а другим оставалось схватиться за голову… Итоговый результат 77:76 в пользу «Тамбова».

Победа, которая не вызывала сомнений

Следующей остановкой для «ястребов» стал город Липецк и матч с местной командой «МицуБАСКЕТ». В этой игре подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова сразу захватили инициативу в свои руки. «Ястребы» во всех аспектах игры превосходили хозяев – разыгрывали отличные комбинации и забрасывали красивые мячи в кольцо. Логичное течение матча перешло в предсказуемую концовку – 57:96 победа чебоксарцев.

Самым результативным игроком в составе «ястребов» стал Павел Кольцов, набравший 20 очков, 15 баллов в копилку команды принес новичок команды Иван Аладко.

«Перед «ястребами» стоит задача попасть в призовую тройку суперлиги-2. Мы боремся за медали, – рассказал в интервью пресс-службе клуба «МицуБАСКЕТ» главный тренер «Чебоксарских ястребов» Сергей Худаев. – Если мы займем первое место, то мы будем играть в суперлиге-1».

Фото: Перед плей-офф «ястребам» осталось провести последний домашний матч в рамках регулярного сезона – 28 февраля в гости к подопечным Сергея Худаева и Алексея Миронова приедет «Нефтехимик» (Тобольск).