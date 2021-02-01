МИХАИЛ МИШУСТИН

председатель Правительства России

«В ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено не менее 500 миллиардов рублей. На текущий год предусмотрено 90 миллиардов рублей. Регионы смогут использовать средства на капремонт, строительство и реконструкцию поликлиник и районных больниц, ФАПов и амбулаторий, а также для закупок медицинского оборудования, транспорта… Максимальный размер софинансирования — 99 процентов — предусмотрен для 26 регионов. В их число вошли Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Северная Осетия, Хакасия, Чувашия, Брянская, Орловская, Пензенская и Псковская области… Наша главная цель — сделать доступной качественную медицинскую помощь по всей стране».