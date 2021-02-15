Татьяна Немцева: «Для цифровой трансформации страны нужны профессионалы своего дела»

С этого года возросло количество упоминаний в СМИ республики о работе Центра управления регионом Чувашской Республики. Созданный в ноябре прошлого года, Центр заявил о себе как структура, позволяющая органам власти адресно и оперативно реагировать на обращения жителей, тем самым выстраивать «цифровой» диалог в республике. «СЧ» узнала, что это никакая не секретная служба. О перспективах работы ЦУРа нам рассказала его руководитель Татьяна Немцева.

— Татьяна Вячеславовна, ЦУР в Чувашии работает уже почти три месяца, вы, если можно так выразиться, взяли на себя очень важную и ответственную функцию — работу с обращениями граждан. Расскажите, с какими проблемами жители обращаются чаще всего?

— Центр управления регионом именно та структура, которая призвана анализировать комментарии и сообщения, которые люди оставляют в социальных сетях и на их основе выявлять системные проблемы, содействовать их решению. Наши жители активно используют соцсети не только для обозначения конкретных проблем, но и обращаются к органам власти с конкретными предложениями. Например, жители Канаша предложили властям как можно быстрее заняться реконструкцией системы отопления. Администрация города Канаша отреагировала и включила в план своих работ проектирование и строительство трех блочно-модульных котельных с реконструкцией сетей теплоснабжения. И таких примеров множество.

Всего за первый месяц этого года нами было принято в отработку уже 1472 сообщения. Если говорить о темах, то сейчас основные обращения в основном связаны с уборкой дорог и дворов от снежных заносов, так же в «топе» часто оказываются вопросы о работе общественного транспорта, сферы здравоохранения, ЖКХ.

На основе всех данных, поступивших в ЦУР, формируется так называемая «тепловая карта». На ней отображаются все районы республики. «Тепловая карта» визуализирует данные о проблемах в регионе наглядно, территориально по каждому муниципальному образованию.

— Такая цифровизация обратной связи уже приносит свои результаты!?

— Да. Система работы с обращениями граждан в Чувашии перешла на новый уровень. Решение текущих проблем – это только часть работы. Мы анализируем все поступающие вопросы, систематизируем, прогнозируем аналогичные обращения и на основании этого помогаем органам власти вырабатывать управленческие решения, которые предотвратят возникновение подобных проблем в будущем.

Такой взаимовыгодный диалог полезен как для граждан, так и для властей: жители оперативно получают решение наболевшего вопроса, а власти — руководство к последующим действиям.

Вообще новые цифровые сервисы очень облегчают нам жизнь, но порой развитие идет очень быстро и адаптироваться достаточно сложно. Поэтому появляется вопрос профильных специалистов. Те, кто трудится в digital–сфере, сейчас как никогда востребованы на рынке труда.

— В конце января стартовал Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций». Конкурс призван выявить лучших представителей digital-сферы в стране. Что даст участие в нем?

— Цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития страны, поэтому нужны профессионалы своего дела. Организаторы конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», автономная некоммерческая организация «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» преследуют цель — выявить лучших представителей digital-сферы.

Конкурс будет полезен и интересен, как начинающим специалистам в области интернет-коммуникаций, контент-менеджерам, аналитикам, блогерам, так и экспертам, руководителям цифровых информационных проектов. Все участники смогут получить объективную оценку своих компетенций и уже на основании этого наметить пути своего профессионального роста. Финалисты смогут повысить свою квалификацию с помощью бесплатного обучения в МГУ и работы с высококлассными наставниками. Очень рекомендую принять участие в конкурсе тем жителям Чувашии, кому интересно это направление, кто хочет получить новые знания, опыт и даже возможность трудоустроиться.

— Как будет проходить конкурс?

— Он проходит в несколько этапов. Первый из них – регистрация, она продлится до 26 февраля. Регистрация простая: на сайте лидерыинтернета.рф необходимо нажать кнопку «Хочу участвовать», выполнить ряд заданий. Затем участникам предложат пройти онлайн-тестирование. Кстати, уже на этом этапе все конкурсанты смогут получить ценные советы и обратную связь от экспертов. Полуфинал пройдет в очном формате в апреле. А в мае состоится финал.

Еще раз напомню, заявку на участие можно подать до 26 февраля включительно.

Беседу вел Сергей Петров

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании Госсовету республики также отметил важную роль Центра управления регионом.