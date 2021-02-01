В республике зарегистрировано наибольшее в стране количество электронных направлений на медико-социальную экспертизу

Чувашия стала лидером среди регионов, передавших в прошлом году наибольшее количество электронных направлений на медико-социальную экспертизу. Минздрав страны проанализировал работу всех подведомственных ему подразделений и определил лучших. В первую тройку кроме Чувашии вошли Липецкая область, она заняла второе место, и Алтайский край — третье место. Сейчас в России действует упрощенный порядок прохождения медико-социальной экспертизы, когда оформление инвалидности проводится без личного присутствия заявителя. Такой порядок продлен до 1 октября этого года из-за пандемии коронавирусной инфекции. По словам директора Медицинского информационно-аналитического центра Светланы Ананьевой, электронный оборот документов заметно ускоряет принятие решения. Через портал «Госуслуги» можно как подать заявление на прохождение МСЭ и присвоение статуса инвалида, так и получить индивидуальную программу реабилитации или абилитации.