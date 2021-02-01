Прожиточный минимум утвержден сразу на год

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Это фундаментальное решение. Раньше прожиточный утверждался ежеквартально. Отрадно, что в Чувашской Республике за последний квартал существенно повысился прожиточный минимум для пенсионеров. Дальше будем работать над тем, чтобы это решение повлияло положительно на различные категории населения. На мой взгляд было очень правильным решение прошлого года не снижать прожиточный минимум относительно прошлого периода»

Величина прожиточного минимума в республике на 2021 год составит 9 804 рубля. Для трудоспособного населения – 10 414 рублей, пенсионеров – 8 466 рублей, для детей – 9 883 рубля.