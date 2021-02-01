Заместитель директора Новочебоксарской спортшколы обвиняется в служебном подлоге

По версии следствия, в декабре 2018 года он, исполняя обязанности директора, знал, что работы по текущему ремонту ледового дворца «Сокол» не выполнены в полном объеме. Однако подписал акт о приемке выполненных работ, на основании которого на расчетный счет подрядной организации были переведены бюджетные деньги на общую сумму более 50 тысяч рублей. Кстати, руководитель этой организации — друг теперь уже бывшего спортивного зама, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Уголовное дело направлено в суд.
Опубликовано: 10 февраля 2021 г.
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