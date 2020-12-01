Чувашия лидирует в голосовании на проведение всероссийского блог-тура

О республике смогут рассказать известные блогеры

Чувашия может стать одним из пяти регионов, куда в следующем году приедут победители всероссийского проекта «ТопБлог», организатором которого выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей». Вместе с топовыми блогерами они снимут фильм о самых красивых местах, людях и событиях регионов-победителей.

В какие именно города и веси отправятся победители конкурса блогеров, определят сами жители страны. С 3 декабря в группе «Россия — страна возможностей» в социальной сети «Вконтакте» проходит народное голосование, где каждый может поддержать свою малую родину. По данным на утро среды, Чувашия вырвалась в лидеры опроса: за республику отдали голоса 4494 пользователя соцсетей из более чем 10 тысяч проголосовавших. Наш регион набрал 44,4%. На втором месте — Чеченская Республика (22,2%), на третьем — Республика Дагестан (11,6%).

Народное голосование продлится до 25 января, после чего будет объявлен шорт-лист регионов, прошедших во второй тур. Победителями признают пять субъектов России в трех номинациях: один регион с населением свыше 1 млн человек и по два с населением от 500 тысяч до 1 млн и до 500 тысяч человек. Туда в мае-июле следующего года и отправятся в блог-тур победители «ТопБлога».

В качестве наставников в проекте «ТопБлог» выступают известные персоны и блогеры-миллионники: тележурналист Елена Летучая, актриса стендап-шоу «Comedy Woman» Наталия Медведева, певица Миа Бойка, сценарист и актер Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, блогер Ирина Акопян, тиктокеры Настя Рыжик, Сергей Штепс и многие другие известные в мире Инстаграма и Тиктока личности. С их помощью победители «ТопБлога» и расскажут о выбранных народным голосованием уголках страны.