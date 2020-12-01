Глава Чувашии встретился с активистами волонтерского центра

Пять лет назад в столице республики был создан свой волонтерский центр. С его активистами накануне отмечавшегося 5 декабря международного Дня волонтера встретился Глава Чувашии Олег Николаев.

Сейчас в рядах волонтерского центра Чебоксар более 4 тысяч юношей и девушек и около 200 «серебряных» волонтеров. Они участвуют в социальных мероприятиях, творческих, экологических и спортивных проектах, рассказал координатор центра Станислав Трофимов. В первую волну коронавируса добровольцы помогали в доставке бесплатных продуктовых наборов, покупали товары первой необходимости тем, кто не мог выходить из дома. Продолжают это делать они и сейчас.

В ходе встречи молодые волонтеры смогли пообщаться с Главой Чувашии, задать ему вопросы: волновался ли он, когда встречался с Президентом России, как он восполняет энергию, необходимую для работы. А еще активисты центра рассказали, что у них постоянно проводятся тренинги и мастер-классы, и поинтересовались, готов ли Глава Чувашии поделиться опытом с волонтерами, рассказать, как выстраивать эффективную работу в команде. Олег Николаев с удовольствием согласился. «Мне всегда нравится общаться с молодыми людьми, — подчеркнул он. — Тем более с волонтерами, ведь они несут добро, помогают нуждающимся. Уверен, что со временем в ваших рядах будут появляться все новые люди, а ваше движение будет расти и крепнуть».

Завершился разговор приятной церемонией награждения — Глава Чувашии вручил 12 чебоксарским волонтерам памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

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В рамках акции «СПАСИБО ВРАЧАМ» чебоксарские волонтеры создают большие — один метр на семь метров — баннеры со словами благодарности медикам. В создании одного из таких плакатов, которые будут вывешены в чебоксарских больницах, помог и Глава республики.