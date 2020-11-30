Водитель троллейбуса спас женщину от грабителей

15 ноября в Чебоксарах злоумышленники попытались на улице отобрать у женщины сумку. И у них бы это получилось, если бы на помощь к женщине не поспешил водитель проезжавшего мимо троллейбуса.

Он экстренно остановил троллейбус, когда увидел происходящее и побежал на помощь к потерпевшей, тем самым спугнув грабителей. Неравнодушного и отважного Александра Макарова пригласили в УМВД России по г. Чебоксары, где ему вручили благодарность и памятный подарок. На встречу пришла и потерпевшая, которая лично выразила благодарность своему заступнику.

Полицейским удалось вычислить и задержать злоумышленников. Как выяснилось, оба подозреваемых уже были ранее судимы. В квартире одного из них в ходе обыска нашли телефон, отнятый у другой женщины в этот же день. Задержанные до суда будут находиться под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело за групповой грабеж и покушение на открытое хищение имущества.