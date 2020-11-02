Олег Николаев рассказал о первом опыте применения вакцины «Спутник V» в Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Надо сказать, что в рамах третьего этапа испытания «Спутник V» мы получили небольшую партию вакцины, и в первую очередь вакцинацию прошли врачи, работающие передовой. Все, кто вакцинировался, перенесли ее достаточно комфортно. Все врачи чувствуют себя хорошо и продолжают трудовую деятельность в «красной зоне»», — рассказал Олег Николаев в прямом эфире программы «Факты» на телеканале Россия-24.

Отвечая на вопрос ведущей о готовности Чувашии к появлению вакцины для массовых прививок Глава Чувашии отметил, что в республике желающих вакцинироваться пока добавляют в лист ожидания.

«Мы, как и вся страна, находимся в ожидании вакцины. Людей, которые желают вакцинироваться, достаточно много. Поэтому ведем их запись и составляем соответствующий реестр. Кроме того, несколько месяцев назад закупили необходимое оборудование, подготовили пункты вакцинации обучили медиков. В целом инфраструктура для вакцинации населения при поступлении вакцины у нас подготовлена и находится, как говорится, «в полной боевой готовности»», — добавил он.

 

Фото чувашинформ.рф

Опубликовано: 28 ноября 2020 г.


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