Три десятилетия заботятся о казне

Завтра отмечает юбилей государственная служба, от которой во многом зависит инвестиционный климат, предпринимательская активность, экономическое и социальное укрепление как всей страны, так и каждого региона. Итоги знаменательного года подвела руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова.

— Марина Валерьяновна, как вы оцениваете наполняемость бюджета в этот непростой, в плане здоровья нации, год?

— Несмотря на пандемию, налоговые органы по Чувашской Республике обеспечили положительную динамику поступлений.

За 10 месяцев 2020 года в бюджет и государственные внебюджетные фонды мобилизовано более 68 млрд рублей налогов, сборов и страховых взносов, что на 1,6 млрд рублей, или на 2,4% больше, чем в январе — октябре прошлого года. Рост сложился, главным образом, за счет НДС (106,8%), акцизов (113,8%), единого налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения (105,5%), НДФЛ (103,3%), налога на прибыль (104,5%).

В общем, на государственной казне эпидемиологическая ситуация не отразилась. Успешную и эффективную работу налоговой службы Чувашии по всем направлениям деятельности подтверждает и тот факт, что мы второй год подряд входим в десятку лучших в Российской Федерации и занимаем лидирующее место среди регионов Приволжского федерального округа.

— Пандемия внесла свои коррективы в работу всех отраслей, организаций и предприятий. Какие меры поддержки получили налогоплательщики?

— Как вы знаете, в целях поддержки экономики и бизнеса был принят комплекс мер. Некоторые из них касаются всех хозяйствующих субъектов, другие были адресованы отдельным категориям налогоплательщиков.

Так, для всех налогоплательщиков до 30 июня текущего года были приостановлены и не назначались новые выездные налоговые проверки и проверки соблюдения валютного законодательства. А на контрольные мероприятия в отношении применения кассовой техники наложен мораторий до конца года.

До 1 июля 2020 года были приостановлены меры взыскания в отношении всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время не принимались решения о приостановлении операций по счетам в банках.

Кроме того, УФНС по Чувашии до 1 мая не принимало решений о банкротстве в отношении всех налогоплательщиков. А для налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей действие моратория продолжается и сейчас.

Всем хозяйствующим субъектам на три месяца продлили сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, которая должна быть сдана с марта по май 2020 года, а для деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам срок был продлен до 15 мая.

Управление участвовало в оказании дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей. Напомню, в Чувашии в их число входят 16 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, а это почти 30% всего делового сообщества республики.

Во-первых, для них до полугода были продлены сроки уплаты в зависимости от вида налогов, взносов. Для этого налогоплательщикам даже не требовалось подавать заявление в налоговые инстанции.

Во-вторых, эту же категорию налогоплательщиков, а также юридических лиц, включенных в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций, плюс религиозные структуры освободили от уплаты налогов, сборов, страховых взносов за второй квартал 2020 года.

В-третьих, для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами МСП, в отношении части выплат, определяемых как превышение над величиной МРОТ, снижен тариф по взносам с 30% до 15%.

В-четвертых, была введена упрощенная процедура получения отсрочки по уплате задолженности по налогам, страховым взносам.

Получили поддержку наши налогоплательщики и по решениям, принятым органами власти Чувашской Республики, в разработке которых активно участвовало наше управление. К примеру, до 30 декабря этого года продлен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам за I квартал 2020 года.

Несколько снижена ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях и включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. То же и для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и связанных своей деятельностью с пострадавшими отраслями.

— Вроде бы представители бизнеса получали еще какие-то субсидии?

— Да, это так. Налоговые органы Чувашии принимали заявления на выдачу субсидии на заработную плату. В итоге такую выплату получили более 12 тысяч налогоплательщиков на общую сумму 740 млн рублей. Кроме того, в связи с пандемией нового коронавируса мы принимали заявления на выдачу субсидии для осуществления дезинфекции и профилактики.

— В этом году в республике появился новый налог — на профессиональный доход. Как его приняли в бизнес–среде?

— На территории Чувашии с 1 июля начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Этот вид налога завоевывает популярность. За короткий промежуток времени, четыре с небольшим месяца, в налоговых органах Чувашии зарегистрировались более 6 тысяч самозанятых. В том числе осуществляющих деятельность на территории республики — 4537, из них 289 являются индивидуальными предпринимателями, остальные — граждане без такового статуса. Самозанятыми, работающими в Чувашии, уплачено налогов в сумме 384 тыс. рублей.

Как выяснилось, самыми распространенными видами деятельности, которые указывали наши самозанятые, являются перевозка пассажиров и грузов, отделочные работы, маркетинг и реклама, сдача в аренду квартир, репетиторство.

— Прислушивается ли УФНС России по Чувашской Республике к голосу бизнеса?

— Мы всегда готовы к открытому и честному диалогу с бизнес–сообществом Чувашии. И любое предложение, если оно имеет рациональное зерно и принесет пользу, обязательно будет рассмотрено.

Так, с 2008 года в управлении функционирует общественный совет. В его составе представители бизнеса, средств массовой информации, общественники. На заседаниях совета мы не только рассказываем о деятельности налоговых органов, о новшествах в налоговом законодательстве, но и стараемся получить от членов общественного совета, как от независимых экспертов, рекомендации по актуальным для нас вопросам.

Из истории налоговых органов России Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1990 г. № 76 в составе Министерства финансов созданы государственные налоговые инспекции.

21 ноября 1991 года указом Президента Российской Федерации № 218 образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 23 декабря 1998 года № 1635 «О Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам» служба преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (МНС России).

В 2004 г. МНС России была преобразована в Федеральную налоговую службу.

Указом Президента России В. Путина от 11.11.2000 г. № 1868 в стране установлен профессиональный праздник — День работника налоговых органов Российской Федерации.

Активный диалог с налогоплательщиками идет в рамках публичных обсуждений правоприменительной практики налоговых органов. По поручению ФНС России всеми налоговыми службами регионов, в том числе, конечно, и нашим управлением, разработаны графики семинаров. На семинарах мы вместе с налогоплательщиками будем обсуждать злободневные вопросы налогового администрирования, чтобы в результате обратной связи с бизнесом вырабатывать оперативные и эффективные решения по их реализации.

Свои предложения направим в ФНС России для одобрения на высшем уровне.

— Недавно прошла информация об изменившемся порядке подачи жалоб на решения, вынесенные налоговой службой, на действия или бездействие налоговиков. Теперь их можно направлять в электронном виде?

— Совершенно верно, такое новшество введено с 1 июля, а его основная цель — сделать взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами более простым, удобным и оперативным даже в такой сфере, как рассмотрение жалоб. Теперь налогоплательщики могут направлять жалобы (апелляции) непосредственно с рабочего места в электронном виде. При этом гарантируется их оперативное поступление в налоговую службу.

В программном обеспечении, разработанном операторами электронного документооборота, предусмотрены все необходимые реквизиты для заполнения экранной формы жалобы, которая в обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Налогоплательщик, в свою очередь, также будет оперативно получать решение по жалобе и иные документы, принятые в ходе досудебного урегулирования, в электронной форме.

Все это позволит экономить рабочее время как гражданина, так и налоговой службы.

— Какой лично вы видите налоговую службу в будущем — лет через 5-10?

— Ни для кого не секрет, что будущее нашего общества за цифровыми технологиями. Федеральная налоговая служба по праву признана флагманом в области применения электронных сервисов и информационных технологий в своей деятельности. Уже сейчас успешно функционирует и помогает нам в работе глобальная контрольно-аналитическая система на основе мобильных технологий, искусственного интеллекта, умных порталов и технологии больших данных.

В перспективе налоговые сервисы будут полностью интегрированы в бизнес-среду. Заплатить налоги будет не сложнее, чем оплатить мобильную связь или интернет.

Таким и видится будущее службы как передового, высокотехнологического ведомства, чья деятельность включает не только контролирующие функции, но и помощь налогоплательщикам с целью облегчить им обязанность по уплате налогов.

— Известно, что налоговики умеют не только хорошо работать, но и с пользой организовать свой досуг: участвуют в различных спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. Однако нынче коронавирус, наверное, нарушил ваши планы?

— К сожалению, это так. В этом году мы отказались от проведения массовых спортивных мероприятий — традиционных спартакиады налоговых органов и Дня здоровья. Отменили и ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший налоговый инспектор».

Но наша общественная жизнь не остановилась. Мы организовали несколько конкурсов для наших сотрудников: на лучший гимн, посвященный налоговым органам, конкурс поделок «Мастер на все руки». Для детей сотрудников провели конкурс рисунков «Работа моих родителей». А всем старшеклассникам республики предложили поучаствовать в борьбе на лучшую презентацию по теме «Я — будущий налогоплательщик».

Кроме того, наше управление стало инициатором челленджа (под модным среди молодежи английским словом понимается конкурс, вызов) «30 лет ФНС». Идея состояла в том, чтобы изобразить цифру 30 любым оригинальным способом. Это состязание вышло за пределы республики, его подхватили наши коллеги из большинства регионов России. Видеоролики челленжда наших инспекций, других регионов можно найти в интернете.

— В каком составе налоговики Чувашии встречают профессиональный юбилей, какие у коллектива планы на будущее?

— Сегодня в налоговых органах Чувашии трудятся более 1100 человек, в большинстве своем — женщины, так что у налоговой службы «женское лицо». Коллектив относительно молодой, средний возраст 37 лет.

Насчет планов скажу, что они остаются неизменными. Это обеспечение доходной части бюджетов всех уровней в полном объеме, поддержание авторитета службы в регионе.

Уверена, что с таким замечательным коллективом любая задача по плечу. И мы все вместе встретим еще и 40-летие, 50-летие и последующие юбилеи налоговой службы.

Коллектив управления: «Вместе — мы сила».