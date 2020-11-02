В 22 школах Чувашии прошел тренировочный ЕГЭ по информатике

Такой же экзамен сдавали сегодня в других регионах страны. Дело в том, что до 2020 года включительно выпускники, сдававшие ЕГЭ по информатике и ИКТ, писали ответы на бумажных бланках. А начиная с 2021 года сдавать этот экзамен можно будет только на компьютерах.

Апробация новшества прошла в 22 пунктах проведения экзаменов на базе школ в Батырево, Ибресях, Моргаушах, Урмарах, Цивильске, Кугесях, Ядрине, Яльчиках, Канаше, Шумерле, Чебоксарах и Новочебоксарске. Участие в тренировке приняли более трехсот одиннадцатиклассников, опробовавших заодно и новые формы заданий — практическое программирование, работа с электронными таблицами, информационный поиск.

При проведении тренировочного экзамена, сообщают в Минобразования республики, были соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.