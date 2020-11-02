140 тысяч рублей отдал чебоксарец за поддельные «старинные» монеты

Мужчина работал в своем гараже, когда к нему подошел незнакомец азиатской внешности с интригующим предложением. Бедно одетый прохожий в порванных кроссовках рассказал, что недавно на «шабашке», разбирая сарай в Подмосковье, нашел в старом самоваре клад из золотых и серебряных царских монет. Он показал чебоксарцу, какова средняя стоимость каждой из таких монет в Интернете, и предложил купить их по дешевке, так как приезжему срочно нужны были деньги для возвращения на родину.

Мельком осмотрев «клад», горожанин решил приобрести двести с лишним монет «оптом» за 140 000 рублей. Работник одного из чебоксарских предприятий, далекий от мира антиквариата и нумизматики, рассчитывал заработать круглую сумму, перепродав царские деньги, и «сел в лужу». Изучив предмет повнимательнее, потерпевший понял, что ему всучили обыкновенную подделку, которыми наводнен Интернет, а истории про клад в самоваре, конечно же, не следовало верить. Пришлось горе-бизнесмену обращаться со своими «царскими» сувенирами в полицию.

По подозрению в мошенничестве разыскивается молодой человек среднего роста в черной куртке и кроссовках такого же цвета. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов в новоюжном микрорайоне, где чебоксарец угощал его чаем. Тех, кто узнал подозреваемого, или располагает о нем какой-либо информацией, оперативники просят позвонить по телефонам: 8-919-670-63-02 или 102.

Фото пресс-службы МВД по Чувашской Республике