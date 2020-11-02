Взрослые должны обезопасить детей

И не травиться нелегальным алкоголем.

Вчерашнюю правительственную планерку Глава республики Олег Николаев начал с поздравлений в адрес народной артистки СССР Веры Кузьминой и Чувашского государственного театра оперы и балета. Вере Кузьминичне исполнилось 97 лет, а театр стал лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Событие».

«Выдающимся человеком, вобравшим в себя образ чувашской матери», назвал Глава гордость нашего театра. Вера Кузьмина — пример трудолюбия, творческой устремленности. Касаясь второго события, он отметил, что успеха на конкурсе в Санкт-Петербурге добилась опера «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. «Этому надо радоваться и всячески поддерживать наших деятелей искусства в таких больших начинаниях», — сказал Глава Чувашии. И предложил создать информационный блок о достижениях земляков в различных сферах в течение нынешнего года под условным названием «Мой герой».

Олег Николаев напомнил о всероссийском конкурсе на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе. В конкурсе могут участвовать специалисты со всей страны, но будет особо ценно, если в нем победят представители Чувашии, подчеркнул Глава.

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Конкурс объявлен, конкурс идет, и очень важно, чтобы наши архитекторы воспользовались такой возможностью реализовать на родной территории такой значимый федеральный проект. Я думаю, что это будет предметом нашей высочайшей гордости, если кто-то из чувашских архитекторов, один или в группе, выиграет этот конкурс и их проект будет поддержан, реализован за счет федеральных ресурсов и воздвигнут в Козловском районе… Мы с вами помним, что более 170 тысяч наших земляков в трудные военные годы, в мороз, в суровых условиях за кратчайшие сроки соорудили оборонительные рубежи. Они не пригодились, но тем не менее народ был готов. Отдавая себя, народ решил государственную задачу. Мне лично и, думаю, каждому жителю отрадно, что в следующем году такой мемориал будет воздвигнут на территории Чувашской Республики».

ПОРУЧЕНИЕ.

УСИЛИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН. ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ.

На совещании обсуждался вопрос обеспечения безопасности детства в республике. Как доложила уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова, у нас реализуется комплекс надлежащих мер, направленных на создание условий для полноценного развития и воспитания детей. Вместе с тем остается острой проблема их безопасности. В 2019 году 32,6 тыс. детей получили различные травмы. В нынешнем году погибли 32 несовершеннолетних. Одна из главных причин — выпадение из окон. Далее следуют нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Пугает статистика гибели новорожденных, брошенных матерями. Совсем недавно произошло одно такое ЧП. Причем не всегда горе-матери решаются на это от безысходности, констатировала омбудсмен. В Чебоксарах действует кризисный центр для женщин. В 2019 году его услугами воспользовались 1800 женщин. Многим он помог наладить нормальную жизнь. Назрела необходимость создать такие центры в других городах по кустовому принципу.

Дети — зона особого внимания, сказал Глава республики. В этом году принят ряд решений по поддержке многодетных семей. Но немало детей живет в неполных семьях, и надо подумать, как поддержать эту категорию. Что касается падения детей из окон, тут надо основательно разобраться, усилить информационную помощь родителям, как избежать ЧП. Также Минстрою надо проанализировать состояние безопасности на детских площадках. Установленное на них оборудование сертифицировано на стадии производства, значит, что-то нарушается в ходе его установки и эксплуатации. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев сообщил, что со строителями обсужден вопрос об установке в новых домах специальных запорных устройств на окнах.

ПОРУЧЕНИЕ.

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ АДЕКВАТНОСТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СПИРТНОГО И НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ ИМ.

На совещании был поднят вопрос и о безопасности взрослых. Люди продолжают гибнуть и от отравлений суррогатным алкоголем. По данным министра здравоохранения Владимира Степанова, смертность от внешних причин, куда входят и отравления, за десять месяцев выросла на 9,6%. Наиболее высокая смертность от случайного отравления алкоголем в Канаше, Канашском, Моргаушском, Ибресинском районах, в Чебоксарах. А от отравления с так называемыми неопределенными намерениями — в Аликовском, Цивильском районах.

Причем травятся чаше всего нелегальным спиртным. О мерах борьбы с этим бедствием рассказала и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова. В этом году проведено 268 проверок, выявлено более 20 нарушений лицензионных требований. К административной ответственности привлечено 8 юрлиц.

О мерах по снижению числа отравлений в своих муниципалитетах доложили глава администрации Канаша Виталий Михайлов, глава Канашской райадминистрации Владимир Степанов, глава Моргаушской райадминистрации Ростислав Тимофеев, и.о. главы администрации Чебоксар Алексей Маклыгин.

Глава республики попросил проанализировать, насколько адекватны меры наказания за нарушения алкогольного законодательства. В том числе за незаконный оборот спиртосодержащей продукции, включая аптеки, хозяйственные магазины. А также за нарушения режима работы точек общепита с продажей спиртного в ночное время.

ПОРУЧЕНИЕ.

АКТИВИЗИРОВАТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ЛЕСНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ.

Об итогах лесовосстановительных работ на землях лесного фонда и пожароопасного сезона 2020 года в лесах на территории республики рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Воробьев. В течение сезона текущего года возникло 9 лесных пожаров на общей площади 183,3 га. Лесными инспекторами проведено 2446 рейдов, в рамках которых выдано 131 предостережение, составлено 49 протоколов.

Лесовосстановление выполнено в полном объеме на общей площади 1068,1 га. Ежегодно с участием волонтеров весной и осенью проходят мероприятия по посадке леса. В осенний период на территории Заволжья была проведена Всероссийская акция по посадке деревьев «Сохраним лес», в которой приняли участие более 300 человек. На сегодняшний день на территории Заволжья восстановлено более 95% горельников.

Глава Чувашии поручил активизировать работу по привлечению федеральных средств по лесному направлению. «Поставим себе задачу и соответствующую работу в ближайшее время проведем. Я готов обсудить данный вопрос в случае необходимости с коллегами из федерального правительства с тем, чтобы те мероприятия, которые мы с вами запланировали по этому направлению, были поддержаны», — сказал Олег Николаев.