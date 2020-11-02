АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку:

«18 ноября в 17 часов провожу на Ютубе прямой эфир с жителями Чувашии. Очередной мировой экономический кризис. Плюс пандемия коронавируса. Плюс неблагоприятная сырьевая конъюнктура… Может ли в этих условиях отдельный российский регион начать и вести проактивную финансовую и экономическую политику и противостоять экономическому кризису, а не ждать помощи и указаний из федерального центра? Полагаю, что может. И должен. В Чувашии мы создали Высший экономический совет, который я возглавил. Цель работы совета — программа развития экономики, конкретные планы действий, новые инвестиции, новые рабочие места. Во многом план напоминает советские пятилетки — одно из лучших управленческих решений советского периода. Приглашаю всех жителей Чувашии на свой прямой эфир. Рассчитываю получить обратную связь, которая даст возможность еще более точно представлять насущные проблемы региона».