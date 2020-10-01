Олег Николаев принял участие в заседании Новочебоксарского городского Собрания

Доверие граждан надо оправдывать

«Новочебоксарск обладает большим потенциалом: и с точки зрения наличия инфраструктуры, и компетенций, и перспектив появления новых производств. И в этой связи нам с вами, народными избранниками, предстоит через последовательную ежедневную работу все эти возможности и потенциал раскрывать, чтобы создавать новые производства, новые рабочие места», — с такими словами Глава Чувашии обратился к депутатам Новочебоксарского городского Собрания. 28 октября он посетил их заседание, поздравил с избранием и рассказал, какие направления развития видит для второго по величине города Чувашии.

Олег Николаев напомнил, что в данный момент рассматривается вопрос о придании городу статуса территории опережающего социально-экономического развития (об этом шла речь на встрече Главы Чувашии с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 30 сентября) и предложил депутатам работать слаженно, совместно вырабатывать эффективные решения, чтобы оправдать доверие жителей Новочебоксарска.

На заседании депутаты выбрали заместителей главы города, сформировали комитеты и утвердили их составы. Напомним, ранее на этой неделе народные избранники определились с новым главой города — им стал 36-летний директор строительной компании, член партии «Единая Россия» Алексей Ермолаев.

Можно сказать, что город обрел главу со второй попытки, потому что месяц назад на этот пост был избран Игорь Анаков. Но, как говорится, что-то пошло не так — найти общий язык депутатам не удалось, совместная работа не задалась. И вот в минувший понедельник городское Собрание отменило свое решение месячной давности из-за допущенных тогда процедурных нарушений, а главой города и председателем местного парламента тайным голосованием был избран Алексей Ермолаев.

Кстати, как раз в эти дни заканчивается оформление структуры местного самоуправления во многих муниципальных районах и городских округах республики — народные избранники выбирают глав администраций. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации устанавливается представительным органом муниципального образования. Специальная конкурсная комиссия рассматривает кандидатуры, а окончательное решение принимают депутаты. Контракт с новым главой местной администрации также заключается на срок полномочий местного Собрания депутатов.

Вчера, например, местные собрания депутатов должны были избрать глав администраций в Алатырском, Батыревском, Красноармейском и Шемуршинском районах, сегодня — в Аликовском и Шумерлинском районах. А завтра уже депутаты Чебоксарского городского Собрания определятся с кандидатурой главы администрации столицы Чувашии.