«АККОНДМОЛОКО»: сделано в Чувашии!»

Сельскохозяйственный комплекс АО «Фирма «Акконд-агро» и «АККОНДМОЛОКО» — одно из самых передовых и успешных предприятий полного цикла по производству молочных продуктов в Поволжье. Из года в год в хозяйстве собираются отменные урожаи, растут надои и запускаются новые технологические линии, производящие натуральные и полезные молочные продукты «От Красули» и «Гармония дня».

Для поддержания стратегии развития сильного бренда команда квалифицированных специалистов крупнейшего сельхозпредприятия постоянно направляет фокус на инвестиции в инновации, качество молочных продуктов и высокорезультативный маркетинг.

В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики об итогах работы и планах по масштабной модернизации производства рассказал генеральный директор комплекса Валерий Иванов.

— Валерий Николаевич, масштабы предприятия впечатляют, молочная продукция от «АККОНДМОЛОКО» известна и любима повсеместно в нашей республике. Расскажите, как вы достигли таких результатов?

— Начало работы комплекса положено более 10 лет назад, когда наша кондитерская фабрика «АККОНД» решила попробовать свои силы в чем-то новом и перенести свой опыт в производстве качественного продукта на аграрный бизнес. За это время благодаря многомиллионным инвестициям предприятие нарастило посевные площади, увеличило поголовье КРС до 2000 голов и значительно усилило производственные мощности для выпуска широкого ассортимента натуральных фермерских продуктов.

— Столь серьезные вложения в материально-техническую базу влекут за собой создание дополнительных рабочих мест и, соответственно, поступления налоговых отчислений в бюджет района. Наверное, на таком современном передовом предприятии интересно работать и расти профессионально?

— Действительно, сотрудники — наш самый главный козырь и важнейший ресурс. Стараемся его сохранить, поддержать, перспективную молодежь обучить и превратить в опытных профессионалов.

Социальная ответственность — для нас не просто слова! Нам важно социальное благополучие селян, поэтому обеспечиваем достойные условия труда нашим работникам, чтобы они работали на крупном успешном предприятии со всеми социальными гарантиями с отдачей и любовью к родной Чувашии.

— Валерий Николаевич, как известно, качество продукта напрямую зависит от рациона коров. Как добиваетесь высоких результатов при заготовке кормов?

— Кормовую базу для буренок голштинской породы — лучшей по продуктивности в молочном скотоводстве — мы выращиваем сами, с применением только минеральных и органических удобрений.

Земля — ресурс ценный и благодарный, на которой надо работать с любовью, и тогда она воздаст сторицей. На сегодня в хозяйстве АО «Фирма «Акконд-агро» порядка 3,5 тыс. га пашни. С первых весенних дней земледельцы без устали трудятся в поле, чтобы вырастить только те культуры, содержание которых в рационе помогает коровам давать рекордные надои высокосортного молока.

— Работа по сбору зерна трудоемкая и требует капитальных вложений в оборудование и технику…

— Верно, сейчас в хозяйстве 48 единиц сельхозтехники. Активно ведется работа по обновлению парка. В течение года для выполнения основных технологических операций купили 2 новых трактора «Беларус 922.3».

— Какие еще планы по обновлению материально-технической базы комплекса на повестке дня?

— До конца года планируем реализовать проект по строительству нового современного технологичного зернохранилища площадью 1470 кв. м. Необходимость в этом объекте продиктована растущими урожаями зерна, которые год от года растут. Существующих площадей под зерно не хватает — по отношению к прошлому году прирост по объему заготовленного зерна составил 20%. В этом сезоне уборочная закончилась с впечатляющими результатами — наши фермеры стопроцентно перевыполнили свой план, намолотив более 4,5 тыс. тонн зерновых культур. И, надо сказать, добились хорошего урожая: средняя урожайность составила 38,4 ц/га, что больше на 16% по отношению к прошлому году.

В ближайшей перспективе у нас открытие еще двух телятников на 480 голов, строительство карантинного отделения на 100 голов для содержания животных, возведение сооружений для хранения силоса и органических удобрений.

— Результат такого серьезного подхода — регулярный выпуск на молочном заводе новинок отменного качества?

— Да, сейчас «АККОНДМОЛОКО» производит под брендами «От Красули» и «Гармония дня» широкий ассортимент натуральных молочных продуктов, изготовленных из высококачественного сырья с собственной фермы. Мы с нашей командой высококвалифицированных технологов стараемся всегда быть в тренде новинок молочной отрасли и представлять потребителю что-то новое.

На молочном заводе мы также регулярно обновляем оборудование и наращиваем производственные мощности.

Успешный проект прошлого года — молочная продукция в ПЭТ-бутылке, сливочное масло и его шоколадный аналог под брендом «Гармония дня» — сразу заслужили признание и любовь покупателей. Весь ассортимент по-домашнему вкусной молочной продукции по доступным ценам можно приобрести в фирменных магазинах и интернет-магазине «АККОНД», в федеральных и местных торговых сетях. Теперь активно работаем над охватом других регионов. Тем более качество продуктов на высоте. Вся продукция производится по ГОСТу.

— Современные тенденции быстрого, но полезного питания диктуют свои условия. Как «АККОНДМОЛОКО» подстраивается под этот тренд?

— Планов по расширению и внедрению новейших технологий предостаточно. Весь год, несмотря на ограничительные меры, мы работали над тем, чтобы усовершенствовать качество молочных продуктов и сделать продукт еще полезнее и безопаснее.

С этой целью была приобретена пастеризационно-охладительная установка. Оборудование предназначено для поточного подогрева молока до температуры пастеризации, выдержки при температуре пастеризации и последующего охлаждения.

Для разработки новых творожных продуктов была приобретена производственная высокотехнологичная линия. Данный проект будет запущен до конца 2020 года. Также в планах ООО «АККОНДМОЛОКО» выпуск молочных продуктов в более современном удобном для потребителя формате.

— Валерий Николаевич, что пожелаете всем труженикам агропромышленного комплекса в преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики?

— Хочу пожелать всем аграриям, связавших свою жизнь с трудом на земле, крепкого здоровья, удачи и благополучия! Пусть продукты, произведенные в нашей родной земле, славятся не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами, а работа приносит радость и удовольствие!

Светлана Петрова

Молочная продукция в ПЭТ-бутылке и сливочное масло под брендом «Гармония дня» заслужили признание и любовь покупателей.